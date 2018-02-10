Скончался председатель Общественной палаты Екатеринбурга Яков Спектор

Председатель Общественной палаты Екатеринбурга, Почетный гражданин города Яков Спектор скончался на 74-м году жизни после продолжительной болезни.

"Любовь к родному городу и колоссальный жизненный опыт помогали Якову Авдеевичу добиваться свершений на трудовом пути. Всю свою жизнь он посвятил служению обществу, родному краю, жителям Екатеринбурга. С 2015 года Спектор возглавлял Общественную палату города. Под его руководством орган стал действенным институтом, способствующим укреплению и совершенствованию взаимоотношений между обществом и властью", - сказано в сообщении администрации Екатеринбурга на ее официальном сайте.