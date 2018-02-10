"Идиоты не должны решать за нас!" В Екатеринбурге - масштабный митинг против сноса телебашни

Митинг против сноса телебашни проходит в Екатеринбурге неподалеку от КРК "Уралец".

Как передает корреспондент Накануне.RU, собралось более 200 человек, что довольно много для такой морозной погоды и с учетом выбора не самой удобной площадки. Люди приходили с детьми, и даже пожилые готовили кричалки против сноса символа города, который на этой неделе проверяли на прочность взрывом изнутри.

Горожане собирались, как и было согласовано властями, возле памятника военным спортсменам, но митингующих попросили уйти чуть ближе к улице 8 марта.

Многие подписывали петицию, придумывали новые лозунги кампании в поддержку башни.

По словам депутата гордумы Константина Киселева, люди плакали, когда увидели, что на ее вершине погасли огни.

"У нас еще есть шанс спасти башню, маленький, но есть", – пояснил депутат.

Митинг приобрел масштабный характер, использовалась звукоусиливающая аппаратура, выступающих было слышно, кажется, в соседнем районе. Участники акции решили запустить в небо воздушные шары.

Посетил митинг и депутат заксобрания от КПРФ Александр Ивачев. Он не понимает, почему мнения жителей не воспринимаются властями.

"Почему людей не слышат, когда сносят башни и переименовывают улицы? Я настаиваю на том, чтобы олигархи выкупали полностью землю. Дайте лучше деньги на ЦПКиО, почему бы нет?" – заявил Ивачёв.

По его словам, горожане не должны допустить того, чтобы "идиоты" во власти принимали решения за них.

Граждан беспокоит и то, что нет точной даты сноса, к тому же они считают непрозрачной схему передачи башни с землей в новое ОАО под строительство ледовой арены УГМК, в котором у области оказалось лишь 40%, а у инвестора 60%. Многим непонятно, зачем тратить деньги на разрушение вышки и возведение нового объекта (проект оценивается в 1 млрд руб.), в то время как остается без финансирования вторая ветка метро. Депутат гордумы от КПРФ Эдуард Мансуров также предрек еще большую транспортную загруженность этого района после введения в строй спортивного объекта.

Многие выступали за реконструкцию башни, сохранение этой "изюминки" города для следующих поколений и для повышения туристической привлекательности уральской столицы.

"Снесем башню, снесем красавицу, и что дальше? У нее есть потенциал. Мы создаем матрешки к ЭКСПО-2025, но не можем башню привести в порядок, сделать красивый символ города", – говорят жители.





Напомним, УГМК планирует на месте телебашни возвести ледовую арену. Заниматься сносом долгостроя будет магнитогорское АО "Работы взрывные специальные". Свердловские власти утверждали, что объект портит имидж города, принимающего ЧМ-2018. Произошедшими 8 февраля "подготовительными взрывами" вышки заинтересовалась прокуратура, после этого на ней вновь загорелись сигнальные огни, которые используются для обеспечения безопасности полетов.