"Идиоты не должны решать за нас!" В Екатеринбурге - масштабный митинг против сноса телебашни

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"Новая пенсионная система: не отложил деньги – умирай на улице" Специалисты РАНХиГС подготовили доклад по постепенному повышению пенсионного возраста – у мужчин до 63 лет, у женщин – до 60. Сценарии предполагаются разные, но наиболее оптимальный, как указывает РБК – первые четыре года прибавлять по три месяца к пенсионному возрасту в год, а затем по шесть месяцев. То есть чтобы поднять планку у женщин с 55 лет до 60, необходимо будет аккурат 12 лет (это как два президентских срока).
09.02.2018
экономика  |  комментариев: 3
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Наше родное Пеманду… В последнее время о готовящихся масштабных реформах на новую президентскую шестилетку действительно говорится немало. Однако широкой публике план пока не представили. Точно об этом нельзя судить ни по заявлениям чиновников кабмина, нет его и в программе первого кандидата на пост главы государства. Корреспонденты Накануне.RU, чтобы разобраться, что ждет страну после марта 2018-го, решили обратить внимание на то, чему учат губернаторов и высших сановников в Корпоративном институте Германа Грефа, на конкурсе "Лидеры России" и других площадках.
08.02.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Выборы без выбора: почему так и кто виноват? Сегодня либеральные оппозиционеры в унисон с американцами и европейцами обвиняют президента Путина в отсутствии демократии, узурпации власти, ущемлении прав и свобод граждан, в коррупции чиновников. Но авторитет Путина в народе только растёт, что используется оппозицией, как ещё один повод для обвинения Кремля в создании препятствий для альтернативных выборов президента, в политической цензуре, использования административного ресурса на выборах. Создаётся некая ситуация неизбежности: очередные выборы пройдут без выбора и их результат уже предрешён. Но кто в этом виноват?
09.02.2018
политика ;  | комментариев: 5
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"Идиоты не должны решать за нас!" В Екатеринбурге - масштабный митинг против сноса телебашни
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митинг против сноса телебашни, Екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.RU

Митинг против сноса телебашни проходит в Екатеринбурге неподалеку от КРК "Уралец".
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Как передает корреспондент Накануне.RU, собралось более 200 человек, что довольно много для такой морозной погоды и с учетом выбора не самой удобной площадки. Люди приходили с детьми, и даже пожилые готовили кричалки против сноса символа города, который на этой неделе проверяли на прочность взрывом изнутри.

Горожане собирались, как и было согласовано властями, возле памятника военным спортсменам, но митингующих попросили уйти чуть ближе к улице 8 марта.

Многие подписывали петицию, придумывали новые лозунги кампании в поддержку башни.

митинг против сноса телебашни, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

митинг против сноса телебашни, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

По словам депутата гордумы Константина Киселева, люди плакали, когда увидели, что на ее вершине погасли огни.

"У нас еще есть шанс спасти башню, маленький, но есть", – пояснил депутат.

митинг против сноса телебашни, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

митинг против сноса телебашни, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Митинг приобрел масштабный характер, использовалась звукоусиливающая аппаратура, выступающих было слышно, кажется, в соседнем районе. Участники акции решили запустить в небо воздушные шары.

Посетил митинг и депутат заксобрания от КПРФ Александр Ивачев. Он не понимает, почему мнения жителей не воспринимаются властями.

"Почему людей не слышат, когда сносят башни и переименовывают улицы? Я настаиваю на том, чтобы олигархи выкупали полностью землю. Дайте лучше деньги на ЦПКиО, почему бы нет?" – заявил Ивачёв.

митинг против сноса телебашни, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

митинг против сноса телебашни, Александр Ивачев(2018)|Фото: Накануне.RU

По его словам, горожане не должны допустить того, чтобы "идиоты" во власти принимали решения за них.

Граждан беспокоит и то, что нет точной даты сноса, к тому же они считают непрозрачной схему передачи башни с землей в новое ОАО под строительство ледовой арены УГМК, в котором у области оказалось лишь 40%, а у инвестора 60%. Многим непонятно, зачем тратить деньги на разрушение вышки и возведение нового объекта (проект оценивается в 1 млрд руб.), в то время как остается без финансирования вторая ветка метро. Депутат гордумы от КПРФ Эдуард Мансуров также предрек еще большую транспортную загруженность этого района после введения в строй спортивного объекта.

митинг против сноса телебашни, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

митинг против сноса телебашни, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Многие выступали за реконструкцию башни, сохранение этой "изюминки" города для следующих поколений и для повышения туристической привлекательности уральской столицы.

"Снесем башню, снесем красавицу, и что дальше? У нее есть потенциал. Мы создаем матрешки к ЭКСПО-2025, но не можем башню привести в порядок, сделать красивый символ города", – говорят жители.

Напомним, УГМК планирует на месте телебашни возвести ледовую арену. Заниматься сносом долгостроя будет магнитогорское АО "Работы взрывные специальные". Свердловские власти утверждали, что объект портит имидж города, принимающего ЧМ-2018. Произошедшими 8 февраля "подготовительными взрывами" вышки заинтересовалась прокуратура, после этого на ней вновь загорелись сигнальные огни, которые используются для обеспечения безопасности полетов.

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10.02.2018 10:48 Мск | Екатеринбург | Вероника Борзова
12:48 Екб


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"Идиоты не должны решать за нас!" В Екатеринбурге - масштабный митинг против сноса телебашни
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