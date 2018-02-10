В Зауралье мать бросила младенца под поезд

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"Новая пенсионная система: не отложил деньги – умирай на улице" Специалисты РАНХиГС подготовили доклад по постепенному повышению пенсионного возраста – у мужчин до 63 лет, у женщин – до 60. Сценарии предполагаются разные, но наиболее оптимальный, как указывает РБК – первые четыре года прибавлять по три месяца к пенсионному возрасту в год, а затем по шесть месяцев. То есть чтобы поднять планку у женщин с 55 лет до 60, необходимо будет аккурат 12 лет (это как два президентских срока).
09.02.2018
экономика  |  комментариев: 3
Аналитика
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Наше родное Пеманду… В последнее время о готовящихся масштабных реформах на новую президентскую шестилетку действительно говорится немало. Однако широкой публике план пока не представили. Точно об этом нельзя судить ни по заявлениям чиновников кабмина, нет его и в программе первого кандидата на пост главы государства. Корреспонденты Накануне.RU, чтобы разобраться, что ждет страну после марта 2018-го, решили обратить внимание на то, чему учат губернаторов и высших сановников в Корпоративном институте Германа Грефа, на конкурсе "Лидеры России" и других площадках.
08.02.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Выборы без выбора: почему так и кто виноват? Сегодня либеральные оппозиционеры в унисон с американцами и европейцами обвиняют президента Путина в отсутствии демократии, узурпации власти, ущемлении прав и свобод граждан, в коррупции чиновников. Но авторитет Путина в народе только растёт, что используется оппозицией, как ещё один повод для обвинения Кремля в создании препятствий для альтернативных выборов президента, в политической цензуре, использования административного ресурса на выборах. Создаётся некая ситуация неизбежности: очередные выборы пройдут без выбора и их результат уже предрешён. Но кто в этом виноват?
09.02.2018
политика ;  | комментариев: 5
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В Зауралье мать бросила младенца под поезд
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поезд, железная дорога (2016) | Фото: 1ul.ru

В Курганской области на территории железнодорожной станции Лебяжье-Сибирская обнаружено тело младенца. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СКР по региону, тело найдено 9 февраля 2018 года в междупутье 1-го и 3-го железнодорожных путей 2443 километра пикета 1 станции Лебяжье-Сибирская Южно-Уральской железной дороги.

На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа из числа опытных следователей следственного управления.

Устанавливается лицо, причастное к преступлению, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

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10.02.2018 10:03 Мск | информационная служба Накануне.RU
12:03 Екб


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В Зауралье мать бросила младенца под поезд
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