В Зауралье мать бросила младенца под поезд

В Курганской области на территории железнодорожной станции Лебяжье-Сибирская обнаружено тело младенца. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СКР по региону, тело найдено 9 февраля 2018 года в междупутье 1-го и 3-го железнодорожных путей 2443 километра пикета 1 станции Лебяжье-Сибирская Южно-Уральской железной дороги.

На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа из числа опытных следователей следственного управления.

Устанавливается лицо, причастное к преступлению, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.