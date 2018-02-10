"Адский ад!" Улицы в центре Екатеринбурга залило кипятком

В Екатеринбурге залило кипятком один из центральных кварталов, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщил в социальных сетях бывший депутат заксобрания области Евгений Артюх, на улице Большакова и прилегающих к ней все залито горячей водой, которая остывает и превращается в "сплошной ледник".

"Это адский ад", - пишет Артюх, который ранним утром в -25 ехал по городу на автомобиле.

Напомним, в конце января залило водой пересечение улиц Белинского и Энгельса. Горожане отмечают, что по всему городу рвутся трубы.