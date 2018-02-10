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МЧС назвало главные цели атак в случае нападения на Россию

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"Новая пенсионная система: не отложил деньги – умирай на улице" Специалисты РАНХиГС подготовили доклад по постепенному повышению пенсионного возраста – у мужчин до 63 лет, у женщин – до 60. Сценарии предполагаются разные, но наиболее оптимальный, как указывает РБК – первые четыре года прибавлять по три месяца к пенсионному возрасту в год, а затем по шесть месяцев. То есть чтобы поднять планку у женщин с 55 лет до 60, необходимо будет аккурат 12 лет (это как два президентских срока).
09.02.2018
экономика  |  комментариев: 3
Аналитика
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Наше родное Пеманду… В последнее время о готовящихся масштабных реформах на новую президентскую шестилетку действительно говорится немало. Однако широкой публике план пока не представили. Точно об этом нельзя судить ни по заявлениям чиновников кабмина, нет его и в программе первого кандидата на пост главы государства. Корреспонденты Накануне.RU, чтобы разобраться, что ждет страну после марта 2018-го, решили обратить внимание на то, чему учат губернаторов и высших сановников в Корпоративном институте Германа Грефа, на конкурсе "Лидеры России" и других площадках.
08.02.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Выборы без выбора: почему так и кто виноват? Сегодня либеральные оппозиционеры в унисон с американцами и европейцами обвиняют президента Путина в отсутствии демократии, узурпации власти, ущемлении прав и свобод граждан, в коррупции чиновников. Но авторитет Путина в народе только растёт, что используется оппозицией, как ещё один повод для обвинения Кремля в создании препятствий для альтернативных выборов президента, в политической цензуре, использования административного ресурса на выборах. Создаётся некая ситуация неизбежности: очередные выборы пройдут без выбора и их результат уже предрешён. Но кто в этом виноват?
09.02.2018
политика ;  | комментариев: 5
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МЧС назвало главные цели атак в случае нападения на Россию
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войска радиационной, химической и биологической защиты РФ, радиация, химзащита, противогаз (2018) | Фото: 40.mchs.gov.ru

МЧС назвало главные угрозы в случае начала войны против России. Это применение современных средств поражения, прежде всего высокоточного оружия, и действия диверсионных групп. При этом использование оружия массового поражения маловероятно.
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Как сказано в опубликованном научно-методическом труде МЧС, в современной войне основными объектами воздействия будут пункты управления, информационные центры, критически важные объекты, а также объекты жизнеобеспечения населения.

Как считают специалисты ведомства, наиболее вероятными опасностями для населения могут стать не поражающие факторы ядерного оружия (воздушная ударная волна и радиоактивное загрязнение), а последствия техногенных аварий, которые возникают при локальном поражении высокоточным оружием потенциально опасных и критически важных объектов.

Прежде всего, к ним относятся химическое и радиоактивное загрязнение, а также пожары и катастрофические затопления.

войска радиационной, химической и биологической защиты РФ, радиация, химзащита, противогаз(2018)|Фото: 40.mchs.gov.ru

Авторы исследования при этом полагают, что применение оружия массового поражения, в том числе ядерного, в конфликте с Россией маловероятно, пишет РИА "Новости" со ссылкой на текст доклада.

Как писало Накануне.RU, по мнению экспертов, Россия способна гарантированно уничтожить агрессора при любых сценариях атак. Наиболее грозным противником считаются США. Даже если американцы наносят масштабный удар, то и в этих условиях оставшейся группировки мобильных сил и средств достаточно для того, чтобы в глубоком ответном ударе полностью уничтожить эту страну.

блэкаут, конец света, апокалипсис, луна(2012)|Фото:

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10.02.2018 09:42 Мск | информационная служба Накануне.RU
11:42 Екб


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МЧС назвало главные цели атак в случае нападения на Россию
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