МЧС назвало главные цели атак в случае нападения на Россию

МЧС назвало главные угрозы в случае начала войны против России. Это применение современных средств поражения, прежде всего высокоточного оружия, и действия диверсионных групп. При этом использование оружия массового поражения маловероятно.

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Как сказано в опубликованном научно-методическом труде МЧС, в современной войне основными объектами воздействия будут пункты управления, информационные центры, критически важные объекты, а также объекты жизнеобеспечения населения.

Как считают специалисты ведомства, наиболее вероятными опасностями для населения могут стать не поражающие факторы ядерного оружия (воздушная ударная волна и радиоактивное загрязнение), а последствия техногенных аварий, которые возникают при локальном поражении высокоточным оружием потенциально опасных и критически важных объектов.

Прежде всего, к ним относятся химическое и радиоактивное загрязнение, а также пожары и катастрофические затопления.

Авторы исследования при этом полагают, что применение оружия массового поражения, в том числе ядерного, в конфликте с Россией маловероятно, пишет РИА "Новости" со ссылкой на текст доклада.

Как писало Накануне.RU, по мнению экспертов, Россия способна гарантированно уничтожить агрессора при любых сценариях атак. Наиболее грозным противником считаются США. Даже если американцы наносят масштабный удар, то и в этих условиях оставшейся группировки мобильных сил и средств достаточно для того, чтобы в глубоком ответном ударе полностью уничтожить эту страну.