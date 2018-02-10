Ямала не хватает? Компания Михельсона будет добывать газ на шельфе в Ливане

Крупнейшая независимая газовая компания России "Новатэк" подписала соглашение с Total, Eni и правительством Ливанской республики о разведке и добыче углеводородов на шельфе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Новатэка", соглашение подписано в отношении шельфовых блоков 4 и 9 в восточной части Средиземного моря. Доля участия российской компании составляет 20%, доли Total и Eni - 40%, оператором проекта является Total.

Отметим, что добыча углеводородов на российском шельфе осложняется недостатком технологий и западными санкциями.

Напомним, председателем совета директоров "Новатэка" является миллиардер Леонид Михельсон, основные месторождения и лицензионные участки компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в Западной Сибири.