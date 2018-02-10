"Нужно решить сейчас". "Газпром" предрек Европе дефицит голубого топлива и кризис

Страны Европы столкнутся с газовым кризисом и резким повышением цен на "голубое топливо". Об этом заявил зампред правления "Газпрома" Александр Медведев агентству Reuters. В ЕС просчитались, решив, что им не понадобится дополнительный газ, а если и возникнет потребность, то ее можно будет удовлетворить с помощью других источников, не из России.

Странам Европы нужно решить сейчас, кто обеспечит дополнительный спрос на "голубое топливо" после 2025 года. Но энергетического диалога между ними и Россией нет.

Кроме того, даже после запуска "Северного потока-2" и "Турецкого потока" их объемов будет недостаточно для компенсации предстоящего дефицита, да и СПГ не решит проблему.

В прошлом году доля "Газпрома" на рынке Евросоюза составила 34,7%, уточняет "Российская газета".