Доходы членов правления "Роснефти" упали вдвое - до 620 млн рублей за квартал

В четвертом квартале 2017 года вдвое сократились доходы членов правления возглавляемой Игорем Сечиным компании "Роснефть", составив 610,7 млн руб.

Общий доход за год составил почти 3,9 млрд руб. Это на 2 млн руб. меньше того, что компания выплатила по итогам 2016 года.

В правление входит 11 человек, и в пресс-службе нефтяной компании РБК отметили, что в 2017 году корпорация увеличила количество членов своего правления. Средняя сумма вознаграждения каждого за месяц на конец отчетного года уменьшилась на 4%.

Как сообщало Накануне.RU, Игорь Сечин недавно назвал стоимость "Роснефти", это примерно $130 млрд.