Лисин и Путин на заседании "профсоюза олигархов" подискутировали, "кого насиловать"

На фоне скандала с Настей Рыбкой, заявившей о групповом изнасиловании со стороны высокопоставленного чиновника П. и олигарха Д., на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП, еще его называют "профсоюзом олигархов") об изнасилованиях травили анекдоты.

Главный бенефициар НЛМК Владимир Лисин образно решил описать проблемы бизнеса в стране.

"Старый советский анекдот", по его словам, начинается с того, что на собрании в колхозе председатель решает, что делать с запившим кузнецом. Предложения участников собрания такие: лечить, лишить премии, набить морду. Однако все варианты были отклонены председателем в связи с тем, что кузнец в колхозе один.

"Тянется рука: а давайте его изнасилуем. Председатель говорит: вы чего, с ума посходили, что за предложения? Тянется вторая рука: а давайте изнасилуем тракториста. — А почему тракториста? — У нас их двое", — закончил анекдот Лисин.

По его словам, "мы иногда таким образом принимаем решения".

Президент РФ Владимир Путин, комментируя рассказ Лисина, посоветовал ему немного отредактировать анекдот.

"Володя, ну сказал бы про доярку хотя бы. Куда вас тянет-то?" — сказал глава государства, слова которого приводит РИА "Новости".

Напомним, на этой неделе разгорелся скандал с Настей Рыбкой, которая заявила, что подверглась не образному, а вполне реальному групповому изнасилованию. Это событие и стало фоном к заседанию "профсоюза олигархов", его комментировали как представители олигарха Д., так и сам высокопоставленный чиновник П. Якобы "изнасилованная" предлагала бизнесмену Д. на ней жениться. А позже в "Инстаграме" объявила всю историю "шуткой" и "троллингом".