Соловьев выгнал из студии американца за неуважение к смерти летчика Филипова

В ходе программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" ведущий выставил из студии американского эксперта за слова о погибшем в Сирии летчике Романе Филипове.

Григория Винникова (Грэг Вайнер) выставили из студии за оскорбительные высказывания. Он произнес их, когда председатель комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов предложил объявить минуту молчания по погибшему.

"В России есть понятие "уважение к смерти", тем более к героям", - заявил Соловьев. И выгнал его из студии.

Напомним, 3 февраля во время вылета на боевое задание в провинции Идлиб ракетой с земли был сбит самолет Су-25. Пилоту удалось катапультироваться, но он попал на захваченную боевиками территорию. Офицер принял бой и отстреливался, пока ситуация не стала безнадежной, а затем подорвал себя гранатой. Район был сразу обложен мощными ударами ракет "Калибр", удалось ликвидировать не менее трех десятков террористов. Путин присвоил Роману Филипову звание Героя России.