В уральском селе атакованы дома подписавших обращение в адрес генерала Бородина

Дерзкие преступления вновь произошли в селе Новоалексеевском Первоуральского городского округа. Здесь взломщики "выставили" сразу несколько домовладений, чьи хозяева склонны винить в этом организатора банды "черных лесорубов", орудовавшей здесь год назад.

Как стало известно Накануне.RU, на этой неделе злоумышленники проникли как минимум в два дома и вынесли оттуда практически все ценное, но не преминули захватить даже лежавшие в холодильнике пельмени. Общий ущерб составил около 250 тыс. руб., не считая повреждений. Возможно, нападению подверглись и другие жилища, но их владельцы еще об этом даже не знают – полицейская собака взяла след вглубь улицы.

Примечательно, что хозяева двух "атакованных" домов весной прошлого года подписали обращение в адрес начальника ГУ МВД по Свердловской области – генерала Михаила Бородина, в котором просили разобраться с бандой "черных лесорубов", вырубившей неподалеку от их участков свыше 80 куб. м деревьев (особо крупный размер). Они указывали на неудовлетворительную работу местной полиции, на возможный ее сговор со злоумышленником, ведь группа немедленного реагирования выезжала на место несколько раз и по каким-то причинам не смогла предотвратить браконьерство.

Уголовное дело было возбуждено после проверки прокуратуры, но даже в Год экологии подчиненные начальника ОМВД по Первоуральску Олега Грехова не уделяли расследованию повышенное внимание, а по одному из эпизодов и вовсе был вынесен отказ. По действиям ГНР проводилась ведомственная проверка, которая не выявила никаких нарушений. Хотя стало известно, что полицейские не удосужились не то что тщательно изучить предоставленные им некие "документы", но даже элементарно переписать фамилии лесорубов, номера техники и сфотографировать процесс. В итоге организатор "распила" долгое время чувствовал себя безнаказанно. И лишь спустя четыре месяца дело было передано из ОМВД Первоуральска в Следственный комитет, и уже к концу 2017 года оно оказалось в суде, который как раз на этой неделе вышел в финальную стадию. Директор лесничества утверждает, что не видел столь масштабной и дерзкой вырубки за все время своей работы. В ходе рассмотрения и опросов свидетелей стало понятно, что подсудимому светит срок по тяжким статьям и маячит перспектива возмещения немалого ущерба.

И вот по какому-то совпадению в это самое время кто-то "выставляет" домовладения двух людей, в поисках справедливости подписавших год назад обращение к генералу Бородину. Возбуждено уголовное дело по статье о краже с проникновением, но отреагирует ли первоуральская полиция на новый дерзкий вызов, уверенности нет. Сами хозяева домов склонны подозревать в этом того самого организатора "черной рубки", который и до "лесного" эпизода имел проблемы с законом. Возможно, с его стороны это была месть, а, возможно, просто практичный подход к делу – за несколько недель браконьерства он хорошо изучил расположение и оснащение домов и мог проведать, в каких из них хозяева постоянно не проживают. Но не исключено, что имело место и то, и другое.

Ранее в селе подобных дерзких краж не происходило. Очевидно, что взломщики действовали крайне организованно и в короткий срок вывезли добытое имущество, речь явно не шла о том, чтобы перемахнуть через забор и взять лишь то, что сможешь унести в руках.

Возможно, среди пострадавших от воров есть и другие подписанты прошлогоднего обращения в адрес генерала Бородина. И пока жители села констатируют, что все их попытки решать проблемы в правовом русле выходят боком им самим.