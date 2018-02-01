Скончался от переохлаждения. В Москве мусорщики нашли тело новорожденного ребенка

В Москве рабочие при сортировке отходов на мусоросжигательном заводе нашли тело новорожденного ребенка.

Инцидент произошел вечером 31 января, сообщили Накануне.RU в СКР.

По данному факту сейчас возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, смерть младенца наступила в результате переохлаждения.

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, причастного к совершению указанного преступления. Расследование уголовного дела продолжается", - добавили в СК.