Путин отметил положительную работу "Ростсельмаша" в части продвижения российской сельхозтехники на внешние рынки

Президент РФ Владимир Путин отметил положительную работу "Ростсельмаша" в продвижении своей продукции на внешние рынки, а также кадровую политику предприятия, передает корреспондент Накануне.RU. Об этом он заявил на заседании президиума Государственного совета по вопросу развития промышленного потенциала регионов России в Ростове-на-Дону.

"Мы на "Ростсельмаше" проводим сейчас (заседание президиума Госсовета - прим.). Сейчас ходили с руководителями этого производства, с Константином Анатольевичем (Бабкиным - прим.), обсуждали, что здесь происходит. Несмотря на еще имеющиеся сложности, процесс, совершенно очевидно, положительный с точки зрения того, чтобы продвигать продукцию на внешние рынки. Совсем недавно не очень-то хотели покупать технику внутри страны, сейчас в 37 стран продают свою технику - и комбайны, и тракторы", - сказал Путин. По его словам, "если так пойдет и дальше", то через пять лет сельхозтехнику можно будет экспортировать "минимум в 60 стран".

Глава государства также выделил кадровые достижения "Ростсельмаша". В частности, он указал на то, что 41% работников предприятия имеют высшее образование. "Причем многие из них работают по рабочим специальностям", - добавил Путин.

На заседании президент также заявил о необходимости "поддерживать перспективные проекты по выпуску продукции высоких переделов, которая будет пользоваться спросом на внутреннем и на внешнем рынках". "В том числе речь идет о кадровом обеспечении реального сектора экономики, о создании условий для применения современных технологий на производстве", - подчеркнул он.

Как сообщало Накануне.RU, на заседании Путин также заслушал доклад рабочей группы об экономическом развитии субъектов РФ. Глава государства призвал участников "неукоснительно исполнять те решения", которые будут подготовлены и подписаны по итогам встречи.