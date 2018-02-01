Бабкин - Путину: В регионах нет требований на закупку российской техники через механизмы господдержки

Президент ассоциации "Росспецмаш", председатель совета директоров "Ростсельмаша" Константин Бабкин доложил президенту РФ Владимиру Путину об отсутствии требований на закупку российской сельхозтехники при предоставлении субсидий в рамках программы 1432 и льготных кредитов. Об этом он рассказал на заседании президиума Государственного совета по вопросу развития промышленного потенциала регионов России в Ростове-на-Дону, передает корреспондент Накануне.RU.

Промышленник подчеркнул, что на субсидирование закупок во многих регионах тратится, по оценкам специалистов, до 8 млрд рублей в год.

"Но во многих регионах нет требования на закупку именно российской техники. Значительная часть этих средств уходит именно на закупку техники иностранной. Такая же проблема есть в отношении льготных кредитов Минсельхоза - нет требования покупать именно российскую технику", - сказал Бабкин. По его словам, "за счет такого либерального подхода к распределению государственных денег" российский производитель теряет порядка 19%.

Путин, комментируя данную проблему, удивился и призвал главу Минпромторга Дениса Мантурова посмотреть, как можно решить вопрос. "Это нормально… это господдержка, правила ВТО не запрещают вводить определенные преференции для отечественных производителей", - сказал глава государства.

"Нужно принять на законодательном уровне, мы подготовим предложение, если вы поддерживаете", - ответил министр.

Путин с предложением рассмотреть возможность поддержки российского производителя в этом вопросе обратился и к главе Минэкономразвития. Так, глава ведомства Максим Орешкин заявил, что необходимо "детально посмотреть, чтобы потом не было последствий в ВТО", но пообещал "отработать" проблему.

"Это законная вещь абсолютно", - подчеркнул Путин, указав на необходимость принятия правильного решения.

"С вашего поручения отработаем оперативно", - резюмировал Мантуров.