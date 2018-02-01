"Реализация инвестпроектов в субъектах РФ обеспечит дополнительный прирост ВВП страны на 1,4%". Якушев презентовал Путину доклад о развитии регионов

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев на заседании президиума Государственного совета по вопросу развития промышленного потенциала регионов России в Ростове-на-Дону презентовал президенту РФ Владимиру Путину доклад о промышленном развитии регионов, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, глава региона возглавил рабочую группу по его подготовке по поручению президента России.

Якушев доложил Путину о том, что совокупная доля промышленного производства в ВВП страны по итогам 2016 года составляет 26,2%. В крупных экономиках промышленность всегда выступает главным локомотивом общеэкокномического развития и экономического роста.

Рабочая группа начала свою работу не с чистого листа. "Благодаря успешной реализации таких ключевых проектов, как региональный инвестиционный стандарт, национальный рейтинг состояния инвестклимата и внедрение целевых моделей по улучшению инвестклимата, у регионов значительно расширились возможности в части проработки и реализации инвестиционных проектов в сфере промышленности", - сказал Якушев.

Глава Тюменской области отметил, что рабочая группа запросила у субъектов РФ информацию об инвестиционных инициативах, имеющихся на территориях.

"В рамках этой работы регионы направили более 3 тысяч 800 проектных инициатив с общим объемом инвестиций порядка 20,5 трлн рублей. Реализация этих проектов способна обеспечить среднегодовой прирост ВВП на 1,4% дополнительно к прогнозу Минэкономразвития", - отметил Якушев.

Кроме того, по его словам, это позволит также стимулировать рост объема налоговых поступлений в бюджетную систему РФ, включая региональные, на сумму 2,6 трлн руб. А с учетом мультипликативного эффекта в экономике - до 4,2 трлн руб.

"По данным регионов, реализация указанных проектных инициатив поможет также обеспечить создание около 540 тысяч новых рабочих мест с высокой производительностью труда, достойной зарплатой в промышленности. С учетом мультипликативного эффекта в экономике - до 1,5 млн новых рабочих мест", - добавил Якушев.

Отметим, заседание Госсовета проходит на площадке "Ростсельмаша".