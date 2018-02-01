На Украине созданы "Национальные дружины" для установления "украинского порядка"

В Киеве появились так называемые "национальные дружины". Как говорится в Facebook, организация "Национальные дружины" создана, "чтобы установить на улицах украинский порядок". 28 января около 600 человек прошлись маршем по центру Киева, после чего дали присягу. Руководил церемонией основатель "Азова", лидер партии "Национальный корпус", депутат Рады Андрей Билецкий. Это событие вызвало реакцию как внутри Украины, так и в России и за рубежом, передает корреспондент Накануне.RU. При этом все единодушно осудили появление этих "дружин", но по разным причинам.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не позволит, чтобы организация "Национальные дружины" позиционировала себя как альтернативное парамилитарное образование. Он подчеркнул, что на Украине "есть только одна монополия на насилие – это государственная монополия – Национальная полиция, Национальная гвардия, Вооруженные силы Украины".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "Национальные дружины" являются неонацистской организацией, которые показывают, что власти Украины как раз не имеют монополии на насилие в стране. По его словам, из-за таких формирований в Донбассе не прекращается стрельба.

Опасения выказал директор украинского офиса "Freedom House" Мэтью Шааф, который обеспокоился отношением движения к содомитам, но не упомянул о его нацистской идеологии.

Кто стоит за новым движением и какие цели при этом ставятся, неизвестно. Пока эксперты расходятся во мнении, а в организации отмечают, что ее финансирует "частный бизнес".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в Польше принят закон, запрещающий пропаганду украинского национализма.