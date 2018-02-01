На Украине созданы "Национальные дружины" для установления "украинского порядка"

в этот день
02.02.18
03:17
В Екб.05:17
Одна битва, одна Победа! УВЗ отмечает годовщину Сталинградского сражения
Реформа здравоохранения? За пять лет число жалоб на врачебные ошибки выросло в три раза
Бастрыкин прилетел в Сургут и встретился с родителями погибших в ДТП спортсменов
Главное
Путину презентовали доклад о развитии регионов

Тема дня
Дональд Трамп: безысходность, пиар и шантаж российской элиты Дональд Трамп выступил с обращением к Конгрессу, он говорил об экономике и о борьбе с террором, призвал укрепить ядерные силы для сдерживания Китая и России. Что свидетельствует – за год информационная война против президента в США (операция "российский след в победе Трампа") изменила его позицию по отношению к нашей стране, еще одно подтверждение тому – это и опубликованный на днях "кремлевский список". Но что дальше?
01.02.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Защитникам Донбасса грозит депортация на Украину. Появится ли специальный закон для ополченцев? После активных военных действий в Донбассе многие активисты и ополченцы оказались в эмиграции в России. Несмотря на то, что в последнее время у нас принят ряд законов, направленных на привлечение в страну соотечественников, оказалось, что российское законодательство зачастую работает не в их пользу, а политэмигранты и даже ветераны ополчения (такие как, например, воевавший в Славянске уроженец Винницы Николай Трегуб) готовятся встретить очередную годовщину "Русской весны" под угрозой депортации.
30.01.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Что сделал с людьми "собачий" закон Начальник службы спасения Якутии Николай Находкин говорит напрямую: без обученных лаек нападения медведей на людей участятся на порядки. А медведей в Якутии только по официальным данным на сегодняшний день 17 тыс. Семнадцать! Они расплодились, потому что лицензия на охоту на медведя дорогая, в результате охотников-медвежатников стало по пальцам пересчитать, как и собак, способных ходить на медведя. А этот закон, уверен Находкин, окончательно добьет охотничье собаководство в Якутии.
01.02.2018
общество ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Найдены моряки с пропавшего в Японском море судна "Восток", - очевидцы
В Госдуме предложили не сажать коррупционеров для экономии бюджетных денег
Порошенко предложил создать коалицию против России
В Москве на молодежной "вписке" компания парней изнасиловала 13-летнюю девочку
Правозащитница Евгения Чудновец предположила, что организовать видеосъемку, за которую она сидела в тюрьме, мог сын катайского бизнесмена
На акциях Навального задержали 340 человек
Грудинин в ситуации с Олимпиадой предложил "перейти в наступление"
"При Сталине бы расстреляли", - почетный президент ОКР о Родченкове
Голосование
Кто или что больше всего пострадает от "кремлевского доклада" США?

Олигархи и чиновники РФ

Трамп и администрация США

Народ России

Российско-американские отношения

Никто, это не имеет никакого значения

Ничего не слышал про доклад


Результаты 134



Новости
01.02.2018 18:45 Мск (20:45 Екб)
политика | Украина
На Украине созданы "Национальные дружины" для установления "украинского порядка"
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

батальон, ВСУ, боевик (2015) | Фото: kvedomosti.com

В Киеве появились так называемые "национальные дружины". Как говорится в Facebook, организация "Национальные дружины" создана, "чтобы установить на улицах украинский порядок". 28 января около 600 человек прошлись маршем по центру Киева, после чего дали присягу. Руководил церемонией основатель "Азова", лидер партии "Национальный корпус", депутат Рады Андрей Билецкий. Это событие вызвало реакцию как внутри Украины, так и в России и за рубежом, передает корреспондент Накануне.RU. При этом все единодушно осудили появление этих "дружин", но по разным причинам.
Читайте также:

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не позволит, чтобы организация "Национальные дружины" позиционировала себя как альтернативное парамилитарное образование. Он подчеркнул, что на Украине "есть только одна монополия на насилие – это государственная монополия – Национальная полиция, Национальная гвардия, Вооруженные силы Украины".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "Национальные дружины" являются неонацистской организацией, которые показывают, что власти Украины как раз не имеют монополии на насилие в стране. По его словам, из-за таких формирований в Донбассе не прекращается стрельба.

Опасения выказал директор украинского офиса "Freedom House" Мэтью Шааф, который обеспокоился отношением движения к содомитам, но не упомянул о его нацистской идеологии.

Кто стоит за новым движением и какие цели при этом ставятся, неизвестно. Пока эксперты расходятся во мнении, а в организации отмечают, что ее финансирует "частный бизнес".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в Польше принят закон, запрещающий пропаганду украинского национализма.

Другие новости по темам: Украина, национальные дружины
01.02.2018 18:45 Мск | Евгений Чернышёв
20:45 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

На Украине созданы "Национальные дружины" для установления "украинского порядка"
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+