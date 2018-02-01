Путин из вертолета осмотрел готовность стадиона "Ростов Арена" к ЧМ-2018

Президент РФ Владимир Путин из вертолета осмотрел стадион "Ростов Арена", который примет чемпионат мира по футболу 2018 года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"По пути из аэропорта "Платов" на предприятие "Ростсельмаш" Владимир Путин совершил облет спортивного кластера, возведенного к чемпионату мира по футболу 2018 года. Президент из вертолета осмотрел стадион "Ростов Арена" и прилегающие объекты", - говорится сообщении.

О готовности стадиона и инфраструктуры главе государства доложил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он также рассказал, что на этой территории после ЧМ-2018 планируется создать спортивно-оздоровительный кластер. "Помимо стадиона "Ростов Арена" в единый спортивный кластер входят гребной канал и акватория для водных видов спорта, ледовый и гандбольный комплексы, конноспортивная школа. Планируется, что в дальнейшем использовать объекты смогут не только профессиональные спортсмены, но и любители, в том числе студенты и школьники", - добавили в пресс-службе Кремля.

До этого Путин посетил международный аэропорт "Платов" в рамках рабочей поездки в Ростов-на-Дону. Аэродром находится в 30 километрах от города и введен в эксплуатацию в декабре 2017 года.

"Глава государства ознакомился с инфраструктурой новой воздушной гавани, затем изучил проект реконструкции территории старого ростовского авиаузла, а также посетил зону вылета внутренних рейсов", - добавили в пресс-службе Кремля.

Напомним, в Ростове сегодня состоится заседание президиума Государственного совета по вопросу развития промышленного потенциала регионов России. Ранее источник Накануне.RU утверждал, что заседание президиума Госсовета состоится как раз на территории "Ростсельмаша".