Следователи Москвы проводят проверку по факту гибели женщины на станции метро "Пушкинская"

Следователи Москвы начали проверку по факту гибели женщины на станции метро "Пушкинская", сообщили Накануне.RU в столичном управлении СКР.

Напомним, утром 1 февраля 2018 года на станции метро "Пушкинская" было обнаружено тело женщины 1960 года рождения. "По предварительным данным, потерпевшая, находясь за границей края платформы, наклонилась в сторону и получила удар от проезжающего поезда. От полученных повреждений пострадавшая скончалась на месте", - говорится в сообщении.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.

Как сообщало Накануне.RU, инцидент произошел сегодня утром, в 8.25: женщина наклонилась за заградительную линию и погибла от удара приближающегося к платформе поезда.