Арбитраж удовлетворил иск "Мостостроя-11" к "дочке" "Корпорации развития"

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск строительной компании "Мостострой-11" к "Уралстройтехнологиям" (дочернее общество "Корпорации развития") о взыскании 214 млн руб. долга за строительство моста через Надым, передает корреспондент Накануне.RU.

В ходе судебного процесса юристы "Мостостроя-11" отказались от ходатайства о привлечении "Корпорации развития" к делу в качестве соответчика. Требования о погашении долга выдвинуты только к заказчику строительства.

У "Уралстройтехнологий" есть право обжаловать решение суда.

Напомним, что "Мостострой-11" - вторая подрядная организация, привлеченная для строительства объекта Северного широтного хода. "Корпорация развития" расторгла контракт с "Мостостроем-12", мотивировав это низким качеством выполненных работ. Однако компании по суду удалось взыскать с "КР" порядка 2 млрд руб. долга.