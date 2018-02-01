На Среднем Урале проверят школу, где ученицу лишили грамоты из-за не сданных 300 рублей

В Реже прокуратура проверит сообщение о том, что в школе незаконно собирают деньги с родителей учащихся на нужды класса, а также выяснит причину, по которой учитель оставил девочку без грамоты, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Надзорное ведомство начало проверку с целью выяснения, действительно ли учительница школы потребовала вернуть грамоту. Свои действия учитель объяснила тем, что родители девочки не сдали 300 руб. на нужды класса, а грамоты приобретались за счет средств других родителей.

Чтобы разрешить ситуацию, прокуратура будет опрашивать родителей учеников школы в с. Глинское, а также сотрудников администрации образовательного учреждения.