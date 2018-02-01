Министр спорта рад тому, что справедливость в отношении допущенных до ОИ 28 российских спортсменов восторжествовала

Министр спорта РФ Павел Колобков выразил удовлетворение тем, что "восторжествовала некая справедливость" в связи с решением CAS о допуске 28 российских спортсменов к участию в Олимпийских Играх, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, Олимпийский комитет России направит в МОК письмо с предложением о регистрации допущенных российских атлетов до участия в Играх. "Очень надеемся, что МОК примет решение в пользу спортсменов, которые заслужили право участвовать в Олимпиаде", - сказал он журналистам.

При этом он подчеркнул, что даже сейчас, при вынесении решения CAS, российская сторона "сильно волновалась", поскольку "это состязательный процесс, где стороны предъявляют свои аргументы".

"Рад, что некая справедливость восторжествовала… Мы все очень рады, но понимаем, что впереди еще предстоит большая работа. Изучаем отзывы международной спортивной прессы и они достаточно положительные, что позволяет смотреть с оптимизмом на последующие решения", - прокомментировал он решение

Колобков также выразил надежду на то, что руководители дисциплинарных комиссий МОК Самуэль Шмидт и Денис Освальд сделают какие-то заявления по этому поводу. "Для нас важна реакция, но даже если ее не последует, это уже не имеет значения", - сказал министр.

"Сегодня важный день. Сегодня именно суд принял очень важное для России и наших спортсменов решение", - заключил Колобков.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в четверг CAS отменил решение МОК о дисквалификации 28 российских спортсменов и разрешил им выступить на ОИ-2018, в отношении 11 спортсменов решено заменить пожизненный запрет на пропуск одной Олимпиады. Позднее в МОК заявили, что оправданные российские спортсмены могут все равно не попасть на Олимпиаду и их не пригласят "автоматически".