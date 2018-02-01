Семнадцатый арбитражный апелляционный суд признал законной схему теплоснабжения Перми до 2030 г. и присвоению "Пермской сетевой компании" (ПСК) статуса единой теплоснабжающей организации, сообщает "Ъ".

Решение Арбитражного суда Пермского края осталось в силе, а доводы истцов из Ассоциации ТСЖ "Пермский стандарт" были признаны не обоснованными. В ПСК сообщили, что схема теплоснабжения Перми была утверждена Минэнерго РФ в полном соответствии с федеральными законами. Согласно схеме, была утверждена единая теплоснабжающая организация, которая несет эксплуатационную и договорную нагрузку по обеспечению тепловой энергией потребителей.

В левобережной части Перми функции единой теплоснабжающей организации выполняет ПСК, эксплуатирующее тепловые сети с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности – обязательное условие, предусмотренное законом. Подобный подход сегодня применяется для всех крупных городов России.

"Схема теплоснабжения – не декларация, а сугубо практический, технический, процедурный документ, определяющий долгосрочный план развития объектов теплоэнергетики Перми. В первую очередь, это реконструкция теплосетей, теплоснабжение потребителей с более эффективных объектов когенерации, адресные изменения на проблемных участках теплоснабжения. Программы реализуются в рамках утвержденных тарифных решений – без изменения размера платы граждан за коммунальные услуги сверх предельного индекса. Главная цель этих мероприятий – повышение качества обеспечения коммунальными услугами конечных потребителей – жителей Перми", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ПСК.