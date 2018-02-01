На Южном Урале прокуратура потребовала отремонтировать здание детского сада, которое разваливается на глазах

На Южном Урале в селе Алексеевка здание детского сада №2 буквально разваливается на глазах.

Вход в здание со стороны пищеблока, через который принимают продукты для детей, находится в опасном состоянии - там начала рушиться верхняя плита, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Помимо этого, лестницы аварийного выхода, расположенные с торца здания, находятся в непригодном состоянии - пол частично обрушен, имеются сквозные дыры и трещины. По мнению представителей надзорного ведомства, эти дефекты дают понять, что через выходы невозможно в случае ЧС покинуть помещение садика.

"Вход на территорию игровой площадки детского сада осуществляется через арку одной из эвакуационных лестниц, что создает условия причинения вреда жизни и здоровью несовершеннолетних начавшимся обрушением материала, из которого построено сооружение. Выявленные нарушения законодательства об образовании, техрегламента о требованиях пожарной безопасности, угрожают жизни и здоровью детей, а также работников и посетителей образовательной организации", - добавили в прокуратуре.

Прокуратура внесла представления начальнику управления по делам образования администрации Варненского района и заведующему детского сада с требованием устранить все выявленные нарушения.