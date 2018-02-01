Готово к суду уголовное дело башкирских силовиков, косвенно виновных в смерти югорских спортсменов

Завершено расследование дела двоих сотрудников ГИБДД Башкирии, возбужденному в рамках расследования смерти югорских спортсменов. Бывшему начальнику отделения по исполнению административного законодательства Дергунову и инспектору Степановой предъявлено обвинение в халатности, сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По версии следствия, обвиняемые вовремя не внесли в федеральную информационную систему ГИБДД сведений о лишении водительских прав управлявшего грузовиком "Вольво" Раиля Саитханова. Это не позволило отстранить его от управления машиной. Это и стало причиной аварии, приведшей к гибели 10 спортсменов.

Изначально прокурор не соглашался с возбуждением уголовного дела, хотя только рамки полноценного расследования позволяют в полной мере установить истину. В ходе предварительного следствия заместитель Генпрокурора неоднократно требовал устранить нарушения законов, не видя причинно-следственной связи между действиями сотрудников ГИБДД Башкирии и ДТП. Вскоре дело уйдет для утверждения обвинения и передачи в суд.

Продолжается расследование уголовного дела и.о.председателя комитета физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска Александра Комарницкого. Материалы по этому делу переданы старшему следователю по особо важным делам при Председателе СКР. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин направил представление министру внутренних дел РФ. Он предлагает вернуться к ранее существовавшему порядку, который предполагал обязательное сопровождение машинами ГИБДД даже одного автобуса с детьми, а не только целой колонны.