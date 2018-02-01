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01.02.2018
политика  |  добавить комментарий
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Защитникам Донбасса грозит депортация на Украину. Появится ли специальный закон для ополченцев? После активных военных действий в Донбассе многие активисты и ополченцы оказались в эмиграции в России. Несмотря на то, что в последнее время у нас принят ряд законов, направленных на привлечение в страну соотечественников, оказалось, что российское законодательство зачастую работает не в их пользу, а политэмигранты и даже ветераны ополчения (такие как, например, воевавший в Славянске уроженец Винницы Николай Трегуб) готовятся встретить очередную годовщину "Русской весны" под угрозой депортации.
30.01.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Что сделал с людьми "собачий" закон Начальник службы спасения Якутии Николай Находкин говорит напрямую: без обученных лаек нападения медведей на людей участятся на порядки. А медведей в Якутии только по официальным данным на сегодняшний день 17 тыс. Семнадцать! Они расплодились, потому что лицензия на охоту на медведя дорогая, в результате охотников-медвежатников стало по пальцам пересчитать, как и собак, способных ходить на медведя. А этот закон, уверен Находкин, окончательно добьет охотничье собаководство в Якутии.
01.02.2018
общество ;
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Готово к суду уголовное дело башкирских силовиков, косвенно виновных в смерти югорских спортсменов
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Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokat-pro.spb.ru

Завершено расследование дела двоих сотрудников ГИБДД Башкирии, возбужденному в рамках расследования смерти югорских спортсменов. Бывшему начальнику отделения по исполнению административного законодательства Дергунову и инспектору Степановой предъявлено обвинение в халатности, сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По версии следствия, обвиняемые вовремя не внесли в федеральную информационную систему ГИБДД сведений о лишении водительских прав управлявшего грузовиком "Вольво" Раиля Саитханова. Это не позволило отстранить его от управления машиной. Это и стало причиной аварии, приведшей к гибели 10 спортсменов.

Изначально прокурор не соглашался с возбуждением уголовного дела, хотя только рамки полноценного расследования позволяют в полной мере установить истину. В ходе предварительного следствия заместитель Генпрокурора неоднократно требовал устранить нарушения законов, не видя причинно-следственной связи между действиями сотрудников ГИБДД Башкирии и ДТП. Вскоре дело уйдет для утверждения обвинения и передачи в суд.

Продолжается расследование уголовного дела и.о.председателя комитета физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска Александра Комарницкого. Материалы по этому делу переданы старшему следователю по особо важным делам при Председателе СКР. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин направил представление министру внутренних дел РФ. Он предлагает вернуться к ранее существовавшему порядку, который предполагал обязательное сопровождение машинами ГИБДД даже одного автобуса с детьми, а не только целой колонны.

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01.02.2018 16:27 Мск | Нефтеюганск | Михаил Лукашкин
18:27 Екб


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Глава СКР вылетает в Ханты-Мансийск координировать расследование аварии, в которой погибли 11 детей

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"При движении 1 автобуса сопровождение не предоставляется", - глава Нефтеюганска объяснил, почему автобус с детьми выехал без уведомления

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МВД России направило в ХМАО группу офицеров для расследования причин крупной аварии с участием автобуса

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Количество детей, погибших в страшной аварии в Югре, увеличилось до 9

Ранее 04.12.2016 16:47 Мск
Страшное ДТП в Югре: автобус с детьми столкнулся с грузовиком








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Готово к суду уголовное дело башкирских силовиков, косвенно виновных в смерти югорских спортсменов
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