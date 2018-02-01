Без конкурентов: Порошенко намерен разрешить производство "Киевского торта" только "Рошен"

Кондитерская корпорация "Рошен" украинского президента Петра Порошенко через суд намерена запретить производство тортов под торговой маркой "Киевский торт" или торт "Киевский" гипермаркету "Ашан Украина" под тем предлогом, что это является интеллектуальной собственностью "Рошен". Об этом сообщает "ЛигаБизнесИнформ".

"Рошен" требует, чтобы суд запретил ООО "Ашан Украина" использовать также графические элементы в виде листьев каштана, поскольку покупатель может спутать упаковку с тортом производства "Рошен". Кроме того, "Рошен" просит суд обязать ООО "Беллария" изъять из оборота и уничтожить все упаковки и этикетки тортов с соответствующими надписями и изображениями.

Отметим, что ранее Антимонопольный комитет Украины оштрафовал компанию "Киевхлеб" на 219 тыс. гривен за похожую упаковку для торта, как у президентского "Рошен". У торта "Сказочный ключик" "Киевхлеба" оформление упаковки было похоже на "Золотой ключик" "Рошен".

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