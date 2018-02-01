На Украине предложили законодательно признать "польскую оккупацию западноукраинских земель"

Принятый польским парламентом закон о запрете пропаганды украинского национализма и отрицание Волынской резни вызвал волну негодования в Киеве. Президент Украины Пётр Порошенко назвал закон не соответствующим принципам стратегического партнерства между Украиной и Польшей. Более того, в Киеве уже начали готовить ответные меры.

Как передаёт ТАСС, секретарь Государственной межведомственной комиссии Украины по увековечиванию памяти жертв войны и политических репрессий Святослав Шеремет призвал Верховную раду принять решение о "признании польской оккупации западноукраинских земель, польских преступлений, совершенных против украинцев в ХХ веке", а также ввести уголовную ответственность "за отрицание этих преступлений". Эта мера позволит Киеву симметрично отвечать в случае, если в Польше будут заводиться уголовные дела против украинцев.

При этом аналогичный польский закон Шеремет считает "абсолютно абсурдным".

Напомним, ранее на Украине также предлагали объявить "оккупацией" весь советский период.