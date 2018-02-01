ЧЭМК обязали разработать проект рекультивации земель, на которых располагается шлакоотвал

Арбитражный суд Уральского округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу "Челябинского электрометаллургического комбината", пытавшегося признать недействительным предписание регионального управления Росприроднадзора, обязавшего предприятие разработать проект рекультивации земель, на которых располагается шлакоотвал. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

В августе – сентябре 2016 года на предприятии было проведена плановая выездная проверка, в ходе которой специалисты Росприроднадзора заинтересовались шлакоотвалом, введенном в эксплуатацию еще в 1931 году. На объекте площадью 57 га складируются 15,62 млн. тонн отходов.

Ведомство выдало ЧЭМК предписание, обязав предприятие до октября 2017 года провести инвентаризацию нарушенных земель и разработать проект рекультивации земельного участка.

Однако предприятие оспорило предписание в суде, посчитав, что оно нарушает права и законные интересы заявителя в экономической сфере.

Напомним, в декабре прошлого года Уральское управление Ростехнадзора выявило 180 нарушений обязательных требований законодательства в области промышленной безопасности на ЧЭМК. Комбинат и девять должностных лиц предприятия оштрафованы на общую сумму 380 тысяч рублей.

Добавим, ЧЭМК принадлежит челябинским предпринимателям Александру Аристову и Юрию Антипову.