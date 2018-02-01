Штрафы за задержку вылета рейсов могут увеличиться в четыре раза

В Госдуму внесены поправки в Воздушный кодекс РФ, значительно увеличивающие штраф за просрочку доставки пассажира или груза. Стоимость часа задержки рейса для перевозчика может увеличиться в четыре раза, передает корреспондент Накануне.RU.

Проект подготовили сенаторы Алексей Майоров и Валерий Васильев. Они предлагают увеличить штраф за задержку вылета с сегодняшних 25 руб. за час, до 100 руб. Норма Воздушного кодекса не менялась с 2000 г. По мнению членов Совфеда действующая норма не обеспечивает экономическую сопоставимость размера штрафных санкций к стоимости перевозки, оплаченной пассажиром.

"В этой связи предлагается повысить ответственность авиаперевозчика за означенный вид нарушения в четыре раза и установить штраф за просрочку доставки пассажира, багажа или груза, в том числе за задержку вылета воздушного судна в размере 100 рублей за каждый час просрочки, но не более 50% стоимости перевозки", - говорится в проекте.