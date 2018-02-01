Город в Черкасской области отключен от отопления за долги

В Смеле Черкасской области отключены от газа все котельные и, соответственно, отключено централизованное отопление. На сайте горсовета сообщается, что это произошло после соответствующего распоряжения "Черкассыгаз". Причиной стали долги.

Секретарь горсовета Константин Синегуб утверждает, что "Черкассыгаз" требует от Смелы около 200 млн гривен за долги ООО "Смела Энергоинвест", вместо которого создано новое коммунальное предприятие "Смелакоммунтеплоэнерго".

"Полтора месяца руководители ПАО "Черкассыгаз" нам рассказывали, что у нас какие-то проблемы с документами, навязывали нам, что надо обязательно взять долги ООО "Смела Энергоинвест"... Взять такой долг - это просто самоубийство для Смелы. Если мы на это согласимся, то у нас не будет ни дорог, ни образования, ни культуры. Город будет уничтожен", - заявил Синегуб.

Отметим, что в ноябре горсовет отправил в отставку и.о. мэра Виктора Федоренко за срыв отопительного сезона в городе с населением почти 70 тыс. человек.

Как сообщало Накануне.RU, без горячей воды, газа и отопления накануне остался город Славутич Киевской области.