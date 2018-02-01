В Тюмени расследование нападения на бизнесмена взял на контроль глава областного управления СКР

Из-за громкого резонанса вокруг смерти тюменского бизнесмена Ирады Москвиной расследование обстоятельств трагедии взял на контроль руководитель областного управления СКР, передает корреспондент Накануне.RU.
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Обвиняемый арестован, расследование продолжается, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления СКР.
Напомним, трагедия произошла днем 24 декабря 2017 г. У дома №15 по улице Прокопия Артомонова тюменец ножом много раз ударил Москвину. Она с тяжелыми травмами попала в больницу, где 29 декабря умерла. После этого дело о нападении на нее передано в СКР. Москвина при жизни руководила "Школой парикмахерского мастерства". У нее остались трое детей.