ООН: Война в Донбассе - одна из самых кровопролитных со времен Второй мировой

Вооруженный конфликт в Донбассе – один из самых кровопролитных конфликтов в Европе после окончания Второй мировой войны. Об этом говорится в докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН.

По оценке ООН, 2017 год стал "одним из самых смертоносных" для мирного населения Донбасса. За это время там было убито 105 человек, еще 486 получили ранения. По прогнозам ООН, число жертв будет расти и дальше.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в декабре ЕС призвал остановить эскалацию конфликта в Донбассе и прекратить обстрелы. Ранее генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что переговорный процесс по урегулированию конфликта зашел в тупик.