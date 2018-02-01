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Дональд Трамп: безысходность, пиар и шантаж российской элиты Дональд Трамп выступил с обращением к Конгрессу, он говорил об экономике и о борьбе с террором, призвал укрепить ядерные силы для сдерживания Китая и России. Что свидетельствует – за год информационная война против президента в США (операция "российский след в победе Трампа") изменила его позицию по отношению к нашей стране, еще одно подтверждение тому – это и опубликованный на днях "кремлевский список". Но что дальше?
01.02.2018
политика  |  добавить комментарий
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Защитникам Донбасса грозит депортация на Украину. Появится ли специальный закон для ополченцев? После активных военных действий в Донбассе многие активисты и ополченцы оказались в эмиграции в России. Несмотря на то, что в последнее время у нас принят ряд законов, направленных на привлечение в страну соотечественников, оказалось, что российское законодательство зачастую работает не в их пользу, а политэмигранты и даже ветераны ополчения (такие как, например, воевавший в Славянске уроженец Винницы Николай Трегуб) готовятся встретить очередную годовщину "Русской весны" под угрозой депортации.
30.01.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Что сделал с людьми "собачий" закон Начальник службы спасения Якутии Николай Находкин говорит напрямую: без обученных лаек нападения медведей на людей участятся на порядки. А медведей в Якутии только по официальным данным на сегодняшний день 17 тыс. Семнадцать! Они расплодились, потому что лицензия на охоту на медведя дорогая, в результате охотников-медвежатников стало по пальцам пересчитать, как и собак, способных ходить на медведя. А этот закон, уверен Находкин, окончательно добьет охотничье собаководство в Якутии.
01.02.2018
общество ;
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Новости
01.02.2018 15:34 Мск (17:34 Екб)
общество
В ОМК изменена структура управления
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Пустое кресло (2017) | Фото: odintsovo.info

В структуре управления Объединенной металлургической компании произошли изменения. В ОМК введен один единоличный исполнительный орган (председатель правления) и один коллегиальный исполнительный орган (правление). Изменения внесены в устав компании, сообщили Накануне.RU в пресс-службе.

До этого в ОМК действовало два единоличных исполнительных органа – председатель правления и президент. Последний пост занимал Владимир Маркин. Сейчас он продолжит работу в компании на должности заместителя председателя совета директоров. Он сосредоточится в своей деятельности на решении стратегических вопросов. Руководители дивизионов ОМК, а также руководители функций будут подчинены председателю правления Наталье Ереминой.

В компании успешно внедрена дивизиональная структура управления, эффективно развивается производственная система, сформирована современная система целеполагания и оценки деятельности, отметила Наталья Еремина. Сегодня дивизионы ОМК готовы к более самостоятельной работе и дальнейшему развитию:

"Быстрые изменения во внешней среде, внутренние вызовы, реализация масштабной инвестиционной программы требуют от нас быстрого реагирования и максимально оперативного принятия решений. Изменения в структуре управления компанией позволят ОМК увеличить темпы развития и соответствовать современным тенденциям менеджмента.

Другие новости по темам: ОМК, Объединенная металлургическая компания, Седых
01.02.2018 15:34 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
17:34 Екб


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В ОМК изменена структура управления
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