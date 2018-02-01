В ОМК изменена структура управления

В структуре управления Объединенной металлургической компании произошли изменения. В ОМК введен один единоличный исполнительный орган (председатель правления) и один коллегиальный исполнительный орган (правление). Изменения внесены в устав компании, сообщили Накануне.RU в пресс-службе.

До этого в ОМК действовало два единоличных исполнительных органа – председатель правления и президент. Последний пост занимал Владимир Маркин. Сейчас он продолжит работу в компании на должности заместителя председателя совета директоров. Он сосредоточится в своей деятельности на решении стратегических вопросов. Руководители дивизионов ОМК, а также руководители функций будут подчинены председателю правления Наталье Ереминой.

В компании успешно внедрена дивизиональная структура управления, эффективно развивается производственная система, сформирована современная система целеполагания и оценки деятельности, отметила Наталья Еремина. Сегодня дивизионы ОМК готовы к более самостоятельной работе и дальнейшему развитию:

"Быстрые изменения во внешней среде, внутренние вызовы, реализация масштабной инвестиционной программы требуют от нас быстрого реагирования и максимально оперативного принятия решений. Изменения в структуре управления компанией позволят ОМК увеличить темпы развития и соответствовать современным тенденциям менеджмента.