В Пятигорске произошел пожар на складе хлебокомбината

В Пятигорске на площади 400 кв. м. локализован пожар на складе хлебокомбината, передает МИА "Россия сегодня".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю, сообщение о возгорании в складском помещении на территории хлебокомбината, расположенного на улице Ермолова, поступило 1 февраля в 13.49 местного времени.