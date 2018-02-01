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Защитникам Донбасса грозит депортация на Украину. Появится ли специальный закон для ополченцев? После активных военных действий в Донбассе многие активисты и ополченцы оказались в эмиграции в России. Несмотря на то, что в последнее время у нас принят ряд законов, направленных на привлечение в страну соотечественников, оказалось, что российское законодательство зачастую работает не в их пользу, а политэмигранты и даже ветераны ополчения (такие как, например, воевавший в Славянске уроженец Винницы Николай Трегуб) готовятся встретить очередную годовщину "Русской весны" под угрозой депортации.
30.01.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Что сделал с людьми "собачий" закон Начальник службы спасения Якутии Николай Находкин говорит напрямую: без обученных лаек нападения медведей на людей участятся на порядки. А медведей в Якутии только по официальным данным на сегодняшний день 17 тыс. Семнадцать! Они расплодились, потому что лицензия на охоту на медведя дорогая, в результате охотников-медвежатников стало по пальцам пересчитать, как и собак, способных ходить на медведя. А этот закон, уверен Находкин, окончательно добьет охотничье собаководство в Якутии.
01.02.2018
общество ;
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"Если Путин ничего не сделает, то не пойдем за него голосовать". В столице Урала прошёл очередной митинг обманутых дольщиков и пайщиков
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митинг пайщиков и дольщиков, Екатеринбург, площадь обороны (2018) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге на Площади обороны прошёл всеобщий митинг обманутых дольщиков и пайщиков, а также других категорий людей, которые пострадали от недобросовестных застройщиков. Всего собралось порядка 100 человек, передаёт корреспондент Накануне.RU.

митинг пайщиков и дольщиков, Екатеринбург, площадь обороны(2018)|Фото: Накануне.RU

митинг пайщиков и дольщиков, Екатеринбург, площадь обороны(2018)|Фото: Накануне.RU

На улице можно было встретить представителей всех долгостроев Свердловской области: ЖК "Новый уктус", ЖК "Щербакова, 20", ЖК "Кольцовский дворик", "Бухта Квинс" и пострадавших от застройщика Воробьева.

"Губернатор ничего не делает, а президент от нас далеко. Мэр должен решать такие вопросы. Прокуратуру надо пошевелить. Шесть лет пайщики ждут "Бухту Квинс", где это видано? Даже с "Водоканалом" нет договора, ни воды ни тепла", - уверяют пайщики "Бухты Квинс".

Люди на протяжении нескольких часов призывали власть помочь и наказать виновных. Стоит отметить, что в митинге участвовали люди всех возрастов.

Посетил мероприятие и депутат Госдумы от "ЕР" Андрей Альшевских. По его словам, людям необходимо ответить на все вопросы, которые их волнуют.

(2018)|Фото: Накануне.RU

"Я удивлен, что на данном мероприятии не присутствуют наши областные чиновники, которые могут всё объяснить и ответить на все поставленные вопросы. Здесь не я должен присутствовать как депутат, а должен быть чиновник, который отвечает за все решения. Людям просто надо объяснить. Они же задают вопросы по тем решениям, которые чиновники ранее принимали. Прописали сроки хода строительных работ, а решили их не выполнять, а у людей вопросы", - пояснил депутат.

митинг пайщиков и дольщиков, Екатеринбург, площадь обороны(2018)|Фото: Накануне.RU

Он считает, что на любом мероприятии, тем более протестного характера, должны быть представители власти. Сегодня на Площади обороны была лишь полиция. Люди скандировали: "Постройте наш дом", "Путин - помоги", "Бомжам квартиры", "Требуем новый закон" и т.д.

"Если Путин ничего не сделает, то не пойдем за него голосовать", - говорили люди.

"Сегодня на строительной площадке десятиэтажного долгостроя по улице Текстильщиков, 6 в Арамильском городском округе возобновлены работы, пишут в свердловском минстрое. А они приехали, перерезали ленточку, а через некоторое время строители перестали работать!" - жалуются арамильцы.

Несмотря на то, что на улице было ветрено и холодно, люди продолжали акцию.

митинг пайщиков и дольщиков, Екатеринбург, площадь обороны(2018)|Фото: Накануне.RU

Добавим, что в воскресенье, 4 февраля, на акцию протеста выйдут пайщики долгостроя "Новый Уктус" (пятая очередь). А на прошлой неделе уже прошли пикеты дольщиков ЖК "Щербакова, 20" и ЖК "Кольцовский дворик".

Другие новости по темам: митинг, пайщики, дольщики, Екатеринбург, площадь обороны, Андрей Альшевских
01.02.2018 15:30 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
17:30 Екб


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"Если Путин ничего не сделает, то не пойдем за него голосовать". В столице Урала прошёл очередной митинг обманутых дольщиков и пайщиков
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