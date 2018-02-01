"Если Путин ничего не сделает, то не пойдем за него голосовать". В столице Урала прошёл очередной митинг обманутых дольщиков и пайщиков

В Екатеринбурге на Площади обороны прошёл всеобщий митинг обманутых дольщиков и пайщиков, а также других категорий людей, которые пострадали от недобросовестных застройщиков. Всего собралось порядка 100 человек, передаёт корреспондент Накануне.RU.

На улице можно было встретить представителей всех долгостроев Свердловской области: ЖК "Новый уктус", ЖК "Щербакова, 20", ЖК "Кольцовский дворик", "Бухта Квинс" и пострадавших от застройщика Воробьева.

"Губернатор ничего не делает, а президент от нас далеко. Мэр должен решать такие вопросы. Прокуратуру надо пошевелить. Шесть лет пайщики ждут "Бухту Квинс", где это видано? Даже с "Водоканалом" нет договора, ни воды ни тепла", - уверяют пайщики "Бухты Квинс".

Люди на протяжении нескольких часов призывали власть помочь и наказать виновных. Стоит отметить, что в митинге участвовали люди всех возрастов.

Посетил мероприятие и депутат Госдумы от "ЕР" Андрей Альшевских. По его словам, людям необходимо ответить на все вопросы, которые их волнуют.

"Я удивлен, что на данном мероприятии не присутствуют наши областные чиновники, которые могут всё объяснить и ответить на все поставленные вопросы. Здесь не я должен присутствовать как депутат, а должен быть чиновник, который отвечает за все решения. Людям просто надо объяснить. Они же задают вопросы по тем решениям, которые чиновники ранее принимали. Прописали сроки хода строительных работ, а решили их не выполнять, а у людей вопросы", - пояснил депутат.

Он считает, что на любом мероприятии, тем более протестного характера, должны быть представители власти. Сегодня на Площади обороны была лишь полиция. Люди скандировали: "Постройте наш дом", "Путин - помоги", "Бомжам квартиры", "Требуем новый закон" и т.д.

"Если Путин ничего не сделает, то не пойдем за него голосовать", - говорили люди.

"Сегодня на строительной площадке десятиэтажного долгостроя по улице Текстильщиков, 6 в Арамильском городском округе возобновлены работы, пишут в свердловском минстрое. А они приехали, перерезали ленточку, а через некоторое время строители перестали работать!" - жалуются арамильцы.

Несмотря на то, что на улице было ветрено и холодно, люди продолжали акцию.

Добавим, что в воскресенье, 4 февраля, на акцию протеста выйдут пайщики долгостроя "Новый Уктус" (пятая очередь). А на прошлой неделе уже прошли пикеты дольщиков ЖК "Щербакова, 20" и ЖК "Кольцовский дворик".