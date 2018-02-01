В Екатеринбурге гонщики проведут массовый автопробег в защиту ралли на Балтыме

в этот день
02.02.18
03:20
В Екб.05:20
Одна битва, одна Победа! УВЗ отмечает годовщину Сталинградского сражения
Реформа здравоохранения? За пять лет число жалоб на врачебные ошибки выросло в три раза
Бастрыкин прилетел в Сургут и встретился с родителями погибших в ДТП спортсменов
Главное
Путину презентовали доклад о развитии регионов

Тема дня
Дональд Трамп: безысходность, пиар и шантаж российской элиты Дональд Трамп выступил с обращением к Конгрессу, он говорил об экономике и о борьбе с террором, призвал укрепить ядерные силы для сдерживания Китая и России. Что свидетельствует – за год информационная война против президента в США (операция "российский след в победе Трампа") изменила его позицию по отношению к нашей стране, еще одно подтверждение тому – это и опубликованный на днях "кремлевский список". Но что дальше?
01.02.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Защитникам Донбасса грозит депортация на Украину. Появится ли специальный закон для ополченцев? После активных военных действий в Донбассе многие активисты и ополченцы оказались в эмиграции в России. Несмотря на то, что в последнее время у нас принят ряд законов, направленных на привлечение в страну соотечественников, оказалось, что российское законодательство зачастую работает не в их пользу, а политэмигранты и даже ветераны ополчения (такие как, например, воевавший в Славянске уроженец Винницы Николай Трегуб) готовятся встретить очередную годовщину "Русской весны" под угрозой депортации.
30.01.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Что сделал с людьми "собачий" закон Начальник службы спасения Якутии Николай Находкин говорит напрямую: без обученных лаек нападения медведей на людей участятся на порядки. А медведей в Якутии только по официальным данным на сегодняшний день 17 тыс. Семнадцать! Они расплодились, потому что лицензия на охоту на медведя дорогая, в результате охотников-медвежатников стало по пальцам пересчитать, как и собак, способных ходить на медведя. А этот закон, уверен Находкин, окончательно добьет охотничье собаководство в Якутии.
01.02.2018
общество ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Найдены моряки с пропавшего в Японском море судна "Восток", - очевидцы
В Госдуме предложили не сажать коррупционеров для экономии бюджетных денег
Порошенко предложил создать коалицию против России
В Москве на молодежной "вписке" компания парней изнасиловала 13-летнюю девочку
Правозащитница Евгения Чудновец предположила, что организовать видеосъемку, за которую она сидела в тюрьме, мог сын катайского бизнесмена
На акциях Навального задержали 340 человек
Грудинин в ситуации с Олимпиадой предложил "перейти в наступление"
"При Сталине бы расстреляли", - почетный президент ОКР о Родченкове
Голосование
Кто или что больше всего пострадает от "кремлевского доклада" США?

Олигархи и чиновники РФ

Трамп и администрация США

Народ России

Российско-американские отношения

Никто, это не имеет никакого значения

Ничего не слышал про доклад


Результаты 134



Новости
01.02.2018 15:52 Мск (17:52 Екб)
спорт | Свердловская область
В Екатеринбурге гонщики проведут массовый автопробег в защиту ралли на Балтыме
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

гонки, Балтым, пресс-конференция, Максим Ченцов (2018) | Фото: Платон Маматов

В защиту автоспорта на озере Балтым пройдет массовый автопробег. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил организатор ледовых ралли Максим Ченцов.
Читайте также:

"У нас тренируются и соревнуются сотни спортсменов на своих автомобилях. Поэтому организовать масштабный автопробег для нас – не проблема. Мы хотим побудить Минприроды заметить существующую проблему и начать совместный поиск компромиссного решения. Да, недавно представителей этого ведомства ввели в заблуждение недобросовестные муниципальные чиновники. В результате получился скандал с попыткой срыва соревнований руками вооружённых казаков. Но в наших силах и в наших интересах сделать так, чтобы подобные инциденты больше не повторялись никогда", – заявил организатор ралли Максим Ченцов.

гонки, Балтым, пресс-конференция(2018)|Фото: Платон Маматов

Соревнования такого вида спорта проводятся уже 10 лет и без каких-либо нареканий. Однако, по словам Максима Ченцова неприятности начались в 2016 году, когда рядом с ледовой трассой построили элитный коттеджный поселок.

"Мы не понравились одному из жителей - топ УГМК. И он начал жаловаться на нас, используя административный, юридический и бюрократический опыт. Мы отвечали ему в одном и том же стиле - автодром работает в правовом поле, ничего не нарушает. А в 2017 году мы напоролись на то, что на нас обрушили невероятный поток жалоб. Дошло до того, что мы на КПП инструкцию повесили, как правильно заполнять объяснения для участкового и ГИБДД"

Чтобы разрешить проблему, организаторы ралли подготовили открытое письмо к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. В письме они информируют главу об угрозе уничтожения автоспорта в Свердловской области и просят его повлиять на ситуацию с ледовыми автодромами.

Обращение к губернатору подписали известные спортсмены, один из которых чемпион международного ралли "Дакар 2017" Сергей Карякин.

гонки, Балтым, пресс-конференция(2018)|Фото: Платон Маматов

Другие новости по темам: пресс-конференция, автопробег, Балтым, Максим Ченцов, Сергей Карякин, Евгений Куйвашев
01.02.2018 15:52 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
17:52 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 25.01.2018 16:07 Мск
Выезд на ледовый автодром Балтыма пытались перекрыть бетонными блоками

Ранее 24.01.2018 10:17 Мск
В сети появилась петиция в поддержку соревнований по автоспорту на Балтыме

Ранее 22.01.2018 13:17 Мск
"Озеро Балтым признано памятником природы". В минприроды объяснили, почему гонки на льду пытались остановить казаки








Добавить комментарий:

В Екатеринбурге гонщики проведут массовый автопробег в защиту ралли на Балтыме
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+