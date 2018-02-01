В Екатеринбурге гонщики проведут массовый автопробег в защиту ралли на Балтыме

В защиту автоспорта на озере Балтым пройдет массовый автопробег. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил организатор ледовых ралли Максим Ченцов.

"У нас тренируются и соревнуются сотни спортсменов на своих автомобилях. Поэтому организовать масштабный автопробег для нас – не проблема. Мы хотим побудить Минприроды заметить существующую проблему и начать совместный поиск компромиссного решения. Да, недавно представителей этого ведомства ввели в заблуждение недобросовестные муниципальные чиновники. В результате получился скандал с попыткой срыва соревнований руками вооружённых казаков. Но в наших силах и в наших интересах сделать так, чтобы подобные инциденты больше не повторялись никогда", – заявил организатор ралли Максим Ченцов.

Соревнования такого вида спорта проводятся уже 10 лет и без каких-либо нареканий. Однако, по словам Максима Ченцова неприятности начались в 2016 году, когда рядом с ледовой трассой построили элитный коттеджный поселок.

"Мы не понравились одному из жителей - топ УГМК. И он начал жаловаться на нас, используя административный, юридический и бюрократический опыт. Мы отвечали ему в одном и том же стиле - автодром работает в правовом поле, ничего не нарушает. А в 2017 году мы напоролись на то, что на нас обрушили невероятный поток жалоб. Дошло до того, что мы на КПП инструкцию повесили, как правильно заполнять объяснения для участкового и ГИБДД"

Чтобы разрешить проблему, организаторы ралли подготовили открытое письмо к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. В письме они информируют главу об угрозе уничтожения автоспорта в Свердловской области и просят его повлиять на ситуацию с ледовыми автодромами.

Обращение к губернатору подписали известные спортсмены, один из которых чемпион международного ралли "Дакар 2017" Сергей Карякин.