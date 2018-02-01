В 2017 году из России было незаконно выведено 78 млрд рублей

В 2017 г. из России за рубеж было выведено 78 млрд руб., что в 2,4 раза меньше, чем год назад. Об этом зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин сообщил на встрече банкиров с руководством регулятора.

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По его словам, обналичивание в банковском секторе сократилось в 1,6 раза. В абсолютных показателях объем обналичивания снизился с 522 млрд руб. до 324 млрд руб.

"И в целом за 5 лет незаконный вывод снижен в 20 раз, обналичивание - более чем в три с половиной раза", - цитируют его "Ведомости".

Скобелкин заявил, что кредитные организации в целом обеспечивают надлежащий уровень эффективности внутреннего контроля в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.