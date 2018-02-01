Из-за неявки в суд объявлен в розыск экс-проректор Тюменского индустриального университета

в этот день
02.02.18
03:21
В Екб.05:21
Одна битва, одна Победа! УВЗ отмечает годовщину Сталинградского сражения
Реформа здравоохранения? За пять лет число жалоб на врачебные ошибки выросло в три раза
Бастрыкин прилетел в Сургут и встретился с родителями погибших в ДТП спортсменов
Главное
Путину презентовали доклад о развитии регионов

Тема дня
Дональд Трамп: безысходность, пиар и шантаж российской элиты Дональд Трамп выступил с обращением к Конгрессу, он говорил об экономике и о борьбе с террором, призвал укрепить ядерные силы для сдерживания Китая и России. Что свидетельствует – за год информационная война против президента в США (операция "российский след в победе Трампа") изменила его позицию по отношению к нашей стране, еще одно подтверждение тому – это и опубликованный на днях "кремлевский список". Но что дальше?
01.02.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Защитникам Донбасса грозит депортация на Украину. Появится ли специальный закон для ополченцев? После активных военных действий в Донбассе многие активисты и ополченцы оказались в эмиграции в России. Несмотря на то, что в последнее время у нас принят ряд законов, направленных на привлечение в страну соотечественников, оказалось, что российское законодательство зачастую работает не в их пользу, а политэмигранты и даже ветераны ополчения (такие как, например, воевавший в Славянске уроженец Винницы Николай Трегуб) готовятся встретить очередную годовщину "Русской весны" под угрозой депортации.
30.01.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Что сделал с людьми "собачий" закон Начальник службы спасения Якутии Николай Находкин говорит напрямую: без обученных лаек нападения медведей на людей участятся на порядки. А медведей в Якутии только по официальным данным на сегодняшний день 17 тыс. Семнадцать! Они расплодились, потому что лицензия на охоту на медведя дорогая, в результате охотников-медвежатников стало по пальцам пересчитать, как и собак, способных ходить на медведя. А этот закон, уверен Находкин, окончательно добьет охотничье собаководство в Якутии.
01.02.2018
общество ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Найдены моряки с пропавшего в Японском море судна "Восток", - очевидцы
В Госдуме предложили не сажать коррупционеров для экономии бюджетных денег
Порошенко предложил создать коалицию против России
В Москве на молодежной "вписке" компания парней изнасиловала 13-летнюю девочку
Правозащитница Евгения Чудновец предположила, что организовать видеосъемку, за которую она сидела в тюрьме, мог сын катайского бизнесмена
На акциях Навального задержали 340 человек
Грудинин в ситуации с Олимпиадой предложил "перейти в наступление"
"При Сталине бы расстреляли", - почетный президент ОКР о Родченкове
Голосование
Кто или что больше всего пострадает от "кремлевского доклада" США?

Олигархи и чиновники РФ

Трамп и администрация США

Народ России

Российско-американские отношения

Никто, это не имеет никакого значения

Ничего не слышал про доклад


Результаты 134

Из-за неявки в суд объявлен в розыск экс-проректор Тюменского индустриального университета
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

Центральный районный суд Тюмени по ходатайству гособвинителя объявил в розыск и постановил арестовать бывшего проректора Тюменского индустриального университета Александра Ошибкова. Он не пришел в суд 19 января, когда назначено рассмотрение его дела. Суд тогда вынес постановление о принудительном приводе обвиняемого, но сегодня сделать этого не удалось, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, Ошибкову вменяют то, что он в июле 2015 г. только на бумаге трудоустроил в экспериментальный завод буровой техники – структурное подразделение университета – двух сотрудниц и подругу жены. После одна из тех сотрудниц каждый месяц составляла фиктивные бумаги на выплаты "стимулирующих" "мертвым душам", а также директору завода. С июля 2015 по июнь 2016 г. университет пострадал на 2 млн руб.

В апреле 2016 г. Ошибков решил нажиться на том, что "Нефтегазпроект", единственным учредителем которого являлся университет, выполнял проектные работы для нефтяной компании. Он от имени вуза заключил аналогичное соглашение с "М-ГРУПП", которое подписал заместитель гендиректора Феодоров. При этом "М-ГРУПП" фактически работ по договору не выполнял. В апреле – октябре прошлого года по договору заплачено 10 млн руб. Ошибков оставил себе 9 млн руб., Феодоров – 1 млн руб.

Ректор Тюменского индустриального института Олег Новоселов и проректор по стратегическому развитию ТИУ Александр Ошибков(2017)|Фото: tyuiu.ru

Экс-ректор вуза Олег Новоселов и экс-проректор Александр Ошибков

Ошибков с 2014 г. возглавлял "Тюменскую буровую компанию". У нее были многомиллионные долги, в том числе и перед "Нефтегазпроектом". Глава компании решил похитить деньги под видом продажи учебному заведению принадлежавшего буровой компании комплекса МБК-160. К преступлению он привлек знакомого, москвича Егора Орлова, которого в марте 2016 г. назначил на должность начальника коммерческого управления университета, а в апреле – гендиректором "Тюменской буровой компании".

Проректор организовал проведение аукциона. К "торгам" привлекли московскую фирму, которая якобы владела буровой установкой. Она в августе прошлого года стала единственным участником и победителем аукциона. Ей вуз дал 169 млн руб., которые, по версии следствия, похитили Ошибков и Орлов. 102 млн руб. в сентябре 2016 г. ушли на погашение долга. При этом сам буровой мобильный комплекс так и остался в фактическом владении Тюменской буровой компании.

После преступники в сентябре-октябре прошлого года забрали 100 млн руб. обратно в компанию под видом договора займа. Ошибков и Феодоров полностью признали вину в инкриминируемых им деяниях. Тюменский индустриальный университет заявил иск на сумму более 181 млн руб.

Ранее экс-ректор вуза Олег Новоселов наказан двумя "условками" за различные финансовые махинации. Бывшая проректор по экономике и финансам Тюменского индустриального университета Елена Романюта получила аналогичный приговор злоупотребление полномочиями.

Другие новости по темам: Тюменский индустриальный университет, Александр Ошибков, Алексей Феодоров
01.02.2018 15:08 Мск | Тюмень | Михаил Лукашкин
17:08 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 22.12.2017 12:32 Мск
Ушло в суд дело бывшего проректора Тюменского индустриального университета, обвиняемого в многомиллионных кражах

Ранее 30.11.2017 16:08 Мск
Бывший ректор Тюменского индустриального университета получил вторую "условку" за финансовые махинации

Ранее 30.10.2017 12:21 Мск
Профессор Тюменского индустриального университета получил восемь лет за взятку в полмиллиона

Ранее 20.10.2017 16:07 Мск
Экс-глава коммерческого управления Тюменского индустриального университета получил четыре года за мошенничество со 169 миллионами

Ранее 18.10.2017 12:50 Мск
Готово к суду второе дело экс-ректора ТИУ Олега Новоселова

Ранее 13.10.2017 09:33 Мск
Получивший "условку" экс-ректор Тюменского индустриального университета компенсировал вузу ущерб в 2,3 миллиона

Ранее 03.10.2017 10:39 Мск
Экс-проректор Тюменского индустриального университета получила "условку" за злоупотребление ценой в 2 млн

Ранее 15.09.2017 09:03 Мск
В опорном вузе Тюменской области прокомментировали выборы ректора

Ранее 23.08.2017 10:51 Мск
Второй пошел: вслед за экс-ректором судят бывшую проректора Тюменского индустриального университета

Ранее 01.06.2017 16:26 Мск
Суд вынес приговор экс-ректору Тюменского индустриального университета

Ранее 10.05.2017 12:45 Мск
Ушло в суд дело обвиняемого в злоупотреблении полномочиями ректора Тюменского индустриального университета

Ранее 21.02.2017 12:10 Мск
Арестованного главу Тюменского индустриального университета на работе сменила проректор, обязанности другого топ-менеджера вуза распылены

Ранее 25.01.2017 14:54 Мск
Арест ректора Тюменского индустриального университета никак не повлиял на работу вуза

Ранее 25.01.2017 08:54 Мск
"Опорный вуз": ректор Тюменского индустриального института отправлен под домашний арест








Добавить комментарий:

Из-за неявки в суд объявлен в розыск экс-проректор Тюменского индустриального университета
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+