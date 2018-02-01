Из-за неявки в суд объявлен в розыск экс-проректор Тюменского индустриального университета

Центральный районный суд Тюмени по ходатайству гособвинителя объявил в розыск и постановил арестовать бывшего проректора Тюменского индустриального университета Александра Ошибкова. Он не пришел в суд 19 января, когда назначено рассмотрение его дела. Суд тогда вынес постановление о принудительном приводе обвиняемого, но сегодня сделать этого не удалось, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, Ошибкову вменяют то, что он в июле 2015 г. только на бумаге трудоустроил в экспериментальный завод буровой техники – структурное подразделение университета – двух сотрудниц и подругу жены. После одна из тех сотрудниц каждый месяц составляла фиктивные бумаги на выплаты "стимулирующих" "мертвым душам", а также директору завода. С июля 2015 по июнь 2016 г. университет пострадал на 2 млн руб.

В апреле 2016 г. Ошибков решил нажиться на том, что "Нефтегазпроект", единственным учредителем которого являлся университет, выполнял проектные работы для нефтяной компании. Он от имени вуза заключил аналогичное соглашение с "М-ГРУПП", которое подписал заместитель гендиректора Феодоров. При этом "М-ГРУПП" фактически работ по договору не выполнял. В апреле – октябре прошлого года по договору заплачено 10 млн руб. Ошибков оставил себе 9 млн руб., Феодоров – 1 млн руб.

Экс-ректор вуза Олег Новоселов и экс-проректор Александр Ошибков

Ошибков с 2014 г. возглавлял "Тюменскую буровую компанию". У нее были многомиллионные долги, в том числе и перед "Нефтегазпроектом". Глава компании решил похитить деньги под видом продажи учебному заведению принадлежавшего буровой компании комплекса МБК-160. К преступлению он привлек знакомого, москвича Егора Орлова, которого в марте 2016 г. назначил на должность начальника коммерческого управления университета, а в апреле – гендиректором "Тюменской буровой компании".

Проректор организовал проведение аукциона. К "торгам" привлекли московскую фирму, которая якобы владела буровой установкой. Она в августе прошлого года стала единственным участником и победителем аукциона. Ей вуз дал 169 млн руб., которые, по версии следствия, похитили Ошибков и Орлов. 102 млн руб. в сентябре 2016 г. ушли на погашение долга. При этом сам буровой мобильный комплекс так и остался в фактическом владении Тюменской буровой компании.

После преступники в сентябре-октябре прошлого года забрали 100 млн руб. обратно в компанию под видом договора займа. Ошибков и Феодоров полностью признали вину в инкриминируемых им деяниях. Тюменский индустриальный университет заявил иск на сумму более 181 млн руб.

Ранее экс-ректор вуза Олег Новоселов наказан двумя "условками" за различные финансовые махинации. Бывшая проректор по экономике и финансам Тюменского индустриального университета Елена Романюта получила аналогичный приговор злоупотребление полномочиями.