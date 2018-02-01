Мосгорсуд не нашел оснований для досрочного освобождения лидера "Шалтая-Болтая"

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Дональд Трамп: безысходность, пиар и шантаж российской элиты Дональд Трамп выступил с обращением к Конгрессу, он говорил об экономике и о борьбе с террором, призвал укрепить ядерные силы для сдерживания Китая и России. Что свидетельствует – за год информационная война против президента в США (операция "российский след в победе Трампа") изменила его позицию по отношению к нашей стране, еще одно подтверждение тому – это и опубликованный на днях "кремлевский список". Но что дальше?
01.02.2018
политика  |  добавить комментарий
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Защитникам Донбасса грозит депортация на Украину. Появится ли специальный закон для ополченцев? После активных военных действий в Донбассе многие активисты и ополченцы оказались в эмиграции в России. Несмотря на то, что в последнее время у нас принят ряд законов, направленных на привлечение в страну соотечественников, оказалось, что российское законодательство зачастую работает не в их пользу, а политэмигранты и даже ветераны ополчения (такие как, например, воевавший в Славянске уроженец Винницы Николай Трегуб) готовятся встретить очередную годовщину "Русской весны" под угрозой депортации.
30.01.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Что сделал с людьми "собачий" закон Начальник службы спасения Якутии Николай Находкин говорит напрямую: без обученных лаек нападения медведей на людей участятся на порядки. А медведей в Якутии только по официальным данным на сегодняшний день 17 тыс. Семнадцать! Они расплодились, потому что лицензия на охоту на медведя дорогая, в результате охотников-медвежатников стало по пальцам пересчитать, как и собак, способных ходить на медведя. А этот закон, уверен Находкин, окончательно добьет охотничье собаководство в Якутии.
01.02.2018
общество ;
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Новости
01.02.2018 15:07 Мск (17:07 Екб)
общество | Центральный ФО | В России
Мосгорсуд не нашел оснований для досрочного освобождения лидера "Шалтая-Болтая"
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Киберпреступность (2017) | Фото:jingyan.baidu.com

Мосгорсуд не нашел оснований для досрочного освобождения (УДО) лидера хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева, передает "Интерфакс".
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Таким образом, жалоба защиты на отказ в УДО Лефортовского суда Москвы отклонена.

Судебное заседание проходило в закрытом для слушателей режиме.

Повторно Аникеев сможет попросить об УДО только через полгода, срок его заключения истекает в ноябре 2018 года.

Как сообщало Накануне.RU, в июле прошлого года Мосгорсуд приговорил лидера хакерской группы "Шалтай-Болтай" к двум годам колонии. Аникеев пошел на сделку со следствием и признал вину в незаконном доступе к компьютерной информации.

Напомним, ранее лидеру хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимиру Аникееву были предъявлены обвинения в шести эпизодах незаконного доступа к компьютерной информации. Как отмечается, "следствие не нашло оснований" для признания в качестве потерпевших Натальи Тимаковой (пресс-секретаря премьер-министра Дмитрия Медведева) и Тимура Прокопенко (замначальника управления внутренней политики администрации президента).

Напомним, члены хакерской группы "Шалтай-Болтай" обвинялись в публикации украденной переписки высокопоставленных российских чиновников. Изначально их уголовное дело в СМИсвязывали с расследованием дела сотрудников ФСБ и менеджера "Лаборатории Касперского", обвиняемых в госизмене.

Другие новости по темам: Мосгорсуд, Шалтай-болтай, Владимир Аникеев, хакеры
01.02.2018 15:07 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
17:07 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 12.01.2018 11:17 Мск
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Мосгорсуд не нашел оснований для досрочного освобождения лидера "Шалтая-Болтая"
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