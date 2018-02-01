Мосгорсуд не нашел оснований для досрочного освобождения лидера "Шалтая-Болтая"

Мосгорсуд не нашел оснований для досрочного освобождения (УДО) лидера хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева, передает "Интерфакс".

Таким образом, жалоба защиты на отказ в УДО Лефортовского суда Москвы отклонена.

Судебное заседание проходило в закрытом для слушателей режиме.

Повторно Аникеев сможет попросить об УДО только через полгода, срок его заключения истекает в ноябре 2018 года.

Как сообщало Накануне.RU, в июле прошлого года Мосгорсуд приговорил лидера хакерской группы "Шалтай-Болтай" к двум годам колонии. Аникеев пошел на сделку со следствием и признал вину в незаконном доступе к компьютерной информации.

Напомним, ранее лидеру хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимиру Аникееву были предъявлены обвинения в шести эпизодах незаконного доступа к компьютерной информации. Как отмечается, "следствие не нашло оснований" для признания в качестве потерпевших Натальи Тимаковой (пресс-секретаря премьер-министра Дмитрия Медведева) и Тимура Прокопенко (замначальника управления внутренней политики администрации президента).

Напомним, члены хакерской группы "Шалтай-Болтай" обвинялись в публикации украденной переписки высокопоставленных российских чиновников. Изначально их уголовное дело в СМИсвязывали с расследованием дела сотрудников ФСБ и менеджера "Лаборатории Касперского", обвиняемых в госизмене.