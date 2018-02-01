ФАС пригрозила "большой тройке" сотовых операторов возбуждением дел из-за роуминга

ФАС пригрозила "большой тройке" операторов связи возбуждением дел, если антимонопольщиков не устроят предложения по отмене внутреннего роуминга в сотовых сетях. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФАС, МТС, Вымпелком и Мегафон сдали свои отчеты об отмене внутрисетевого роуминга.

Ранее антимонопольное ведомство потребовало, чтобы операторы сотовой связи в каждом тарифном плане устранили необоснованную разницу на одни и те же услуги связи, которые абоненты получают дома и в поездках. При этом устранение такой разницы в тарифах не должно привести к ухудшению положения абонентов.

"В течение 10 рабочих дней мы будем тщательно анализировать полученную информацию. В случае, если представленные отчеты не соответствуют требованиям наших предупреждений, ФАС России намерена возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства согласно Закону о защите конкуренции", - подчеркнул заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин.