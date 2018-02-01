Суд отложил рассмотрение дела о банкротстве депутата тюменской облдумы

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономно округа отложил рассмотрение иска "ФК Открытие" о признании банкротом депутата Тюменской областной думы Вячеслава Танкеева. О переносе заседания ходатайствовал ответчик, передает корреспондент Накануне.RU.

Банк, напомним, взыскивает с политика более 78 млн руб. Речь идет о долге подконтрольного Танкееву "Строительно-промышленного комбината". В 2013 г. СПК занял в банке кредита в сумме 150 млн руб. с процентной ставкой 13% годовых на 36 месяцев. Поручителем по договору стал сам Танкеев, кроме того, в обеспечение кредитных обязательств предоставил банку в залог недвижимое имущество, оцененное в 48,2 млн руб.

Банк заявил о том, что задолженность полностью не погашена.

Танкеев обратился в суд с ходатайством в связи с обжалованием решения нижневартовского городского суда. Однако суд отказал в удовлетворении, но перенес дату заседания для предоставления дополнительных доказательств.