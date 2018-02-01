Прокуратура проверяет садик в Екатеринбурге, где детей якобы дрессировали собачьими командами

Прокуратура проверила детский сад в Екатеринбурге, где детей якобы "дрессировали, как собачек", а также били и унижали. Поводом для проверки стало коллективное обращение родителей воспитанников, доводы которых подтвердились.

"Установлено, что в ноябре 2016 года заведующая детским садом №473 на должность воспитателя назначила лицо, не имеющее необходимую квалификацию. На момент проверки у воспитателя отсутствовало высшее профессиональное образование и среднее профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика". В прокуратуру района представлены свидетельство о краткосрочном повышении квалификации, удостоверение о повышении квалификации, которые не свидетельствуют о наличии у работника соответствующего образования", - сообщили в прокуратуре.

Выяснилось, что в должности воспитателя женщина проработала год.

Прокуратура отправила начальнику департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерине Сибирцевой представление. По требованию прокуратуры, заведующая детским садом получила выговор, воспитатель переведена на должность кастелянши детского сада.

Материалы направлены в отдел полиции №6 УМВД России по г. Екатеринбургу для принятия процессуального решения. Полиция провела судебно-медицинское освидетельствование детей, детей проверяют психологи, которые должны установить, действительно ли в отношении них совершались противоправные действия.

Прокуратура взяла на контроль ход процессуальной проверки.

Напомним, ранее сообщалось, что воспитатель этого детского сада дрессировала воспитанников, как собак. Так, она якобы приучала детей к командам из общего курса послушания "к ноге!" и "сидеть!". Кроме того, по некоторым данным женщина била и душила детсадовцев, унижала и практиковала наказания, сходные с пытками.