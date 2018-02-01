В Югре урегулировали оплату труда для медиков, работающих во "вредных" условиях

Департамент здравоохранения Югры заключил отраслевое соглашение с организацией профсоюза медработников, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Документ призван обеспечить социально-трудовые гарантии медицинских работников. Срок действия предыдущего соглашения истек в декабре 2017 г. Новый документ содержит весьма существенное изменение, касающееся оценки условий труда медработников. По словам директора департамента здравоохранения Алексея Добровольского, раньше в одних и тех же условиях труда был разный уровень вредности. Все зависело от того, какая организация проводила оценку труда, и даже от того, в какой период времени она была сделана.

"Сегодня при разночтениях в оценке условий труда работодатель сможет опираться на отраслевое соглашение. В документе четко прописаны условия оплаты труда при вредных условиях и четко определены дополнительные дни к отпуску в зависимости от условий, в которых работает медик. Мы надеемся, что те положения, которые мы сумели отразить в отраслевом соглашении, помогут снять много вопросов, касающихся "вредников",- отметил руководитель департамента.

Напомним, что уровень вредности труда сказывается на доплатах, компенсациях, льготах и других социально-трудовых гарантиях работника.

"В среднем в год к нам поступает 450 – 600 обращений. Чаще всего, вопросы касаются оценки условий труда, оплаты за работу во вредных условиях. Совместно с окружным департаментом здравоохранения мы проводим проверки. В профсоюзе есть техническая инспекция от центрального комитета Москвы, которая помогает нам в этом. Порядка 70% вопросов удается решить в досудебном порядке. Отмечу, что в каждом медицинском учреждении округа есть свой председатель профсоюза. У нас четыре крупных территориальных отделения – в Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Нефтеюганске и Сургуте. В него входят 27 больниц, а количество членов профсоюза превышает 10,5 тысяч человек", - прокомментировала председатель окружной организации профсоюза работников здравоохранения Югры Оксана Меньшикова.

Стоит отметить, что заключенным соглашением регулируются трудовые отношения, которые распространяются как на членов профсоюза, так и на работников, которые не состоят в данном профессиональном союзе.