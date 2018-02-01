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Защитникам Донбасса грозит депортация на Украину. Появится ли специальный закон для ополченцев? После активных военных действий в Донбассе многие активисты и ополченцы оказались в эмиграции в России. Несмотря на то, что в последнее время у нас принят ряд законов, направленных на привлечение в страну соотечественников, оказалось, что российское законодательство зачастую работает не в их пользу, а политэмигранты и даже ветераны ополчения (такие как, например, воевавший в Славянске уроженец Винницы Николай Трегуб) готовятся встретить очередную годовщину "Русской весны" под угрозой депортации.
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от издателя  |  комментариев: 4


Что сделал с людьми "собачий" закон Начальник службы спасения Якутии Николай Находкин говорит напрямую: без обученных лаек нападения медведей на людей участятся на порядки. А медведей в Якутии только по официальным данным на сегодняшний день 17 тыс. Семнадцать! Они расплодились, потому что лицензия на охоту на медведя дорогая, в результате охотников-медвежатников стало по пальцам пересчитать, как и собак, способных ходить на медведя. А этот закон, уверен Находкин, окончательно добьет охотничье собаководство в Якутии.
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общество ;
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В Югре урегулировали оплату труда для медиков, работающих во "вредных" условиях
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Отравление, врачи, больница, капельница, врач (2017) | Фото: neuroplus.ru

Департамент здравоохранения Югры заключил отраслевое соглашение с организацией профсоюза медработников, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Документ призван обеспечить социально-трудовые гарантии медицинских работников. Срок действия предыдущего соглашения истек в декабре 2017 г. Новый документ содержит весьма существенное изменение, касающееся оценки условий труда медработников. По словам директора департамента здравоохранения Алексея Добровольского, раньше в одних и тех же условиях труда был разный уровень вредности. Все зависело от того, какая организация проводила оценку труда, и даже от того, в какой период времени она была сделана.

"Сегодня при разночтениях в оценке условий труда работодатель сможет опираться на отраслевое соглашение. В документе четко прописаны условия оплаты труда при вредных условиях и четко определены дополнительные дни к отпуску в зависимости от условий, в которых работает медик. Мы надеемся, что те положения, которые мы сумели отразить в отраслевом соглашении, помогут снять много вопросов, касающихся "вредников",- отметил руководитель департамента.

Напомним, что уровень вредности труда сказывается на доплатах, компенсациях, льготах и других социально-трудовых гарантиях работника.

"В среднем в год к нам поступает 450 – 600 обращений. Чаще всего, вопросы касаются оценки условий труда, оплаты за работу во вредных условиях. Совместно с окружным департаментом здравоохранения мы проводим проверки. В профсоюзе есть техническая инспекция от центрального комитета Москвы, которая помогает нам в этом. Порядка 70% вопросов удается решить в досудебном порядке. Отмечу, что в каждом медицинском учреждении округа есть свой председатель профсоюза. У нас четыре крупных территориальных отделения – в Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Нефтеюганске и Сургуте. В него входят 27 больниц, а количество членов профсоюза превышает 10,5 тысяч человек", - прокомментировала председатель окружной организации профсоюза работников здравоохранения Югры Оксана Меньшикова.

Стоит отметить, что заключенным соглашением регулируются трудовые отношения, которые распространяются как на членов профсоюза, так и на работников, которые не состоят в данном профессиональном союзе.

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01.02.2018 15:08 Мск | Ханты-Мансийск | Ксения Теплякова
17:08 Екб


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В Югре урегулировали оплату труда для медиков, работающих во "вредных" условиях
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