Начальник участка, виновный в обрушении строительных лесов у станции метро в Москве, уволен

В Москве уволен начальник участка, виновный в обрушении строительных лесов у станции метро "Улица 1905 года". Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков, передает МИА "Россия сегодня".

Отмечается, что строительные леса были сооружены с нарушениями, они обрушились в переходе станции метро по тяжестью снега.

Как сообщало Накануне.RU, ранее следователи Москвы начали проверку по факту травмирования пятерых человек в результате обрушения строительных лесов в центре Москвы. Пострадавшие были доставлены в больницу.

"Виноват во всем этом начальник участка, виноват технический персонал на уровне руководства Гормоста. Начальник участка освобожден от работы, сейчас проводятся необходимые процедуры", - прокомментировал Бирюков.