Борис Дубровский и Александр Калинин открыли в Челябинске съезд лидеров "Опоры России"

В Челябинске начал свою работу XII Съезд лидеров "Опоры России". Представителей бизнеса в южноуральской столице приветствовали губернатор Борис Дубровский, президент "Опоры России" Александр Калинин, заместитель полномочного представителя Президента РФ в УрФО Александр Моисеев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Борис Дубровский подчеркнул, что в регионе традиционно сильная производственная сфера.

"Нужно совсем немного, чтобы в этих условиях малым предприятиям добиться успеха. И этому "немного" мы посвятили 2017 год. Одной из самых успешных практик – и это признано на федеральном уровне – стало создание МФЦ "Территория бизнеса", где реализован принцип "одного окна" в предоставлении услуг для предпринимателей", - сообщил губернатор.

В числе приоритетов в области остается поддержка малого бизнеса в моногородах. В планах увеличить количество городов со статусом ТОСЭР до четырех. Кроме того, в текущем году правительство области намерено направить свыше 275 млн рублей областных и федеральных средств на развитие инфраструктуры поддержки бизнеса.

Александр Калинин считает, что все темы, которые будут обсуждаться на форуме, очень близки людям, работающим в Челябинской области.

"Именно на Южном Урале есть чему учиться. Здесь находятся уникальные производства не только для России, а вообще для мирового машиностроения", - подчеркнул он.

Участники пленарного заседания рассмотрели вопросы формирования спроса на продукцию малого и среднего предпринимательства, меры стимулирования и поддержки в сфере промышленности на федеральном и региональном уровне, кооперации малого и крупного промышленного бизнеса и встраивания в производственные цепочки.

Стоит отметить, что съезд будет проходить в течение трех дней.