"Важен не монолог, а диалог и спор". В Кургане официально открылся предвыборный штаб Владимира Путина

В Курган приехали депутаты Госдумы РФ Василий Шишкоедов и Александр Ильтяков для того, чтобы принять участие в официальном открытии предвыборного штаба Владимира Путина, передает корреспондент Накануне.RU.

На встрече также присутствовали известный зауральский промышленник Сергей Муратов, депутаты областной и городской дум, общественные деятели и журналисты.

Вступительное слово взял один из двух сопредседателей штаба в регионе, директор всемирно известного центра восстановительной травматологии и ортопедии имени академика Илизарова Александр Губин.

"Я был на встрече доверенных лиц Владимира Владимировича в Москве. Хочу сказать, что у него есть своя четкая позиция абсолютно по всем вопросам. Он отвечал на вопросы, зная наизусть абсолютно все цифры. Надо отметить его фразу - он сказал: Когда мы внутри будем сильные, когда каждый будет заниматься своим делом и делать это на высоком уровне, когда страна будет прекрасно жить, вот тогда все внешние вызовы не будут иметь для нас значения. Предлагаю такие слова взять нашим девизом", - отметил Александр Губин.

Он также показал присутствующим книгу, где изложена биография российского лидера.

Депутат Госдумы РФ Александр Ильтяков произнес долгий монолог о рычагах воздействия на избирателей - по его словам, идеальным результатом была бы 100%-ная явка на выборах 18 марта.

"Мы должны работать с нашим населением, 18 марта должен пройти поистине народный, национальный референдум. И обратить внимание нужно на города, деревни у нас еще более менее голосуют, а вот города - это спящие островки. Сегодня есть некоторые опасения, что люди не придут на выборы и будет небольшая явка. Нам важен процент, высокий процент явки. То, что было до сегодняшнего дня - это все цветочки. Настоящая война начинается сегодня, с 1 февраля. Мы сейчас все увидим - против нас будет использован интернет, социальные сети, всевозможные вбросы. Путин - это сильнейший мировой лидер, и нет сомнений в том, что он победит. Вопрос только лишь в явке и я хочу сегодня услышать от вас каким образом мы ее будем повышать", - сказал Ильтяков.

Слово взял зауральский художник Герман Травников.

"На моей выставке "Под вечным небом" я, общаясь с творческими людьми, призываю их не игнорировать выборы, а прийти на них. Среди моих коллег много тех, кто сомневается как поступить", - отметил Травников.

Депутат Госдумы РФ Василий Шишкоедов отметил, что важна работа на местах, а большие форумы настоящих результатов не дают. По его мнению, доходить нужно до каждого дома и до каждого человека.

Александр Губин добавил, что монологи ник чему не приводят, для эффективного результата нужен диалог, споры с оппонентами, в которых сторонники Путина смогут доказать, что единственно верными являются именно идеалы Владимира Владимировича и его программа.

Помимо Александра Губина вторым сопредседателем штаба Путина в Курганской области стал отсутствующий на встрече гендиректор "Курганстальмоста" Дмитрий Парышев.