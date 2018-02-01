Суд приговорил Никиту Белых к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима

Пресненский суд Москвы озвучил приговор экс-губернатору Кировской области Никите Белых. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет в колонии строгого режима со штрафом в 48 млн рублей.

По одному из эпизодов Белых оправдали. Экс-губернатор по решению фемиды не сможет занимать госдолжности в течение 3 лет.

Обвинение просило о наказании в виде 10 лет лишения свободы со штрафом в 100 млн руб. Защита заявляла о полной невиновности подзащитного. В начале оглашения приговора судья указала, что Белых признан виновным в инкриминируемых преступлениях.

Напомним, Никита Белых был задержан в Москве, в ресторане торгово-офисного центра "Lotte Plaza" на Новом Арбате, при получении меченых 100 тыс. евро в июне 2016 года. По версии Следственного комитета, деньги (в общей сложности 400 тысяч евро) полагались губернатору "за совершение действий в пользу взяткодателя и контролируемых им АО "Нововятский лыжный комбинат" и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания", а также за общее покровительство и попустительство по службе при осуществлении правительством Кировской области контроля за ходом реализации предприятиями инвестиционных проектов и ведении предпринимательской деятельности на территории Кировской области".

Сам экс-глава области считает, что его подставили. В июле президент отправил губернатора в отставку. Позднее на Белых завели новое дело о получении взятки. За время ареста у экс-чиновника было обнаружено заболевание мозга, кроме того, он женился.

Никита Белых родился 13 июня 1975 года в Перми, кандидат экономических и исторических наук.

В 1998 году был приглашен в Пермскую финансово-производственную группу на должность вице-президента. В 2004-2005 годах работал заместителем губернатора Пермской области, ранее, в 2001 году, был избран депутатом Законодательного собрания Пермской области. С 2005 по 2008 годы — лидер партии "Союз правых сил", ранее — председатель пермского регионального отделения партии "Союза правых сил", с 2004 года входил в состав Федерального политического совета партии "СПС". В 2006 году избран депутатом Законодательного собрания Пермского края по списку "СПС". В 2008 году принимал участие в создании ОДД "Солидарность". Губернатором Кировской области стал по инициативе тогдашнего президента Дмитрия Медведева, который внёс кандидатуру Белых на рассмотрение Законодательного собрания Кировской области для наделения его полномочиями главы региона