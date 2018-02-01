"Оправдание не означает, что они автоматически будут приглашены на Олимпиаду". МОК сделал заявление о судьбе 28 оправданных спортсменов

Оправданные российские спортсмены могут все равно не попасть на Олимпиаду - Международный олимпийский комитет объявил, что не пригласит их "автоматически".

В сообщении МОК указано, что комитет разочарован решением Международного спортивного суда, оправдавшего 28 российских спортсменов, ранее дисквалифицированных по решению МОК.

"Решение о приглашении принимает МОК. Оправдание CAS 28 спортсменов не означает, что они автоматически будут приглашены на Олимпиаду", - говорится в заявлении комитета.

Там отмечается, что поскольку 11 спортсменов не сумели добиться полного признания невиновности, значит "явно демонстрируется существование систематических манипуляций в антидопинговой системе на Играх в Сочи", а в решении по 28 оправданным спортсменам это не было учтено.

Ранее в четверг CAS отменил решение МОК о дисквалификации 28 российских спортсменов и разрешил им выступить на ОИ-2018, в отношении 11 спортсменов решено заменить пожизненный запрет на пропуск одной Олимпиады, сообщает Интерфакс.

Среди спортсменов, апелляции которых удовлетворил CAS, - лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Никита Крюков, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева, конькобежцы Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, конькобежцы Иван Скобрев, Артем Кузнецов, саночники Татьяна Иванова, Альберт Демченко, бобслеисты Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло, Ольга Стульнева, Людмила Удобкина, Александр Третьяков, главный тренер российских скелетонистов Сергей Чудинов, скелетонисты Ольга Потылицына, Елена Никитина, Мария Орлова, хоккеистки Екатерина Лебедева, Екатерина Пашкевич, Татьяна Бурина, Анна Щукина, Екатерина Смоленцева.

Суд постановил восстановить результаты этих спортсменов на Олимпиаде в Сочи "в связи с отсутствием факта нарушения антидопинговых правил".

Еще 11 российским олимпийцам по решению CAS заменено пожизненное отстранение от Олимпиад пропуском Игр-2018.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, на Олимпиаду в Пхёнчхан (Республика Корея) от России отправятся 169 атлетов и 189 официальных лиц, в том числе 80 тренеров. Всех их уже официально зарегистрировал Международный олимпийский комитет.