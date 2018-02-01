Администрация Тюмени вынесла на общественное обсуждение вопрос "декоммунизации" улиц

Администрация Тюмени начала сбор мнений жителей города относительно идеи депутата Игоря Ракши по "декоммунизации" улиц. Депутат предложил сменить часть названий, присвоенных в советское время, передает корреспондент Накануне.RU.

Инициатива Ракши будет рассматриваться на заседании комиссии по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети. Речь пойдет о переименовании двух улиц - Хохрякова и Коммунистической. Первую предложено переименовать в Успенскую, вторую - в Большую монастырскую.

Обсуждение продлится до 8 февраля.

Добавим, что в Тюмени предложение сменить названия улиц многие восприняли скептически, в том числе, из-за роста бюджетных расходов.