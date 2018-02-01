Владимир Путин поддерживает идею финансирования МС-21 за счёт "Ростеха"

Идея финансиования проекта отечественного пассажирского лайнера МС-21 за счёт средств госкорпорации "Ростех" поддержана Владимиром Путиным. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как сообщает РИА "Новости", это станет первым шагом к передаче в состав "Ростеха" "Объединённой авиастроительной корпорации" (ОАК).

Напомним, вхождение ОАК в состав госкорпорации уже поддержано наблюдательным советом "Ростеха". Для своевременной реализации проекта МС-21 за трёхлетку предполагается выделить из собственной прибыли "Ростеха" 30-40 млрд руб.