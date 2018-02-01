Жительнице Зауралья грозит пожизненный срок за жестокое убийство своего 11-месячного ребенка

Пожизненное лишение свободы грозит 32-летней жительнице Белозерского района Зауралья - она обвиняется в жестоком убийстве своего 11-месячного ребенка.

В начале августа 2016 года мать-изверг руками нанесла несколько ударов малышу за то, что тот плакал, а в конце месяца ребенок умер от полученных телесных повреждений, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Известно, что женщина била ребенка неоднократно.

"Уголовное дело после вручения обвиняемой обвинительного заключения будет направлено прокурором в Курганский областной суд для рассмотрения по существу", - добавили в надзорном ведомстве.